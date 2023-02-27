Не Анита и не Цой – певица официально поменяла имя и фамилию

Мало кто знает, что звучные имена и фамилии артистов – это, как правило, их сценические псевдонимы. Елена Воробей от рождения была Либенбаум, Маша Распутина – это Алла Агеева. Лариса Долина до поступления на сцену звалась Кудельман.

Анита Цой – тоже, как оказалось, не родное имя известной певицы. В чем она призналась корреспонденту “Дни.ру”. “Еще лет пять назад все мои племянники называли меня “тетей Аней”, – признается Анита. Ведь это мое настоящее имя. А сегодня меня уже им практически никто не называет”.

Артистка рассказала, что в 45 лет она официально поменяла имя с Анны на Аниту. Во всех документа стала Анитой Цой. “Просто у меня начиналось раздвоение личности, – пояснила она. – Ведь Анна – это один персонаж, а Анита – другой. Убеждена, что имя очень многое значит в жизни и судьбе. Анита в моем представлении – более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. а Анна – сдержанная, холодная, царственная”.

У появления имени “Анита” есть предыстория. Именно так артистку называли в молодости, когда она работала пионервожатой в лагере. “В ту пору у меня была фамилия Ким, – вспоминает она. – Но дети, которым я преподавала брейк-данс, называли меня Анитой. И когда я готовилась начинапть карьеру на сцену – а в ту пору я носила уже фамилию мужа и была Анной Цой – я вспоминал про Аниту. И поняла, что это имя мне подходит. Ведь Анна Цой – звучало немного грубовато”.

Интересно, что мама планировала назвать будущую звезду эстрады в честь французской революционерки Аннет Ривьер из романа “Очарованная душа”. Но в паспортном столе иностранное имя давать ребенку запретили. “Так я стала Анной, – пояснила Цой. – И крещена я была тоже как Анна”.

По признанию певицы, дольше всех продолжала называть Анной ее мама. Супруг же привык быстро и перешел на Аниту почти сразу. И поклонники знают и любят певицу именно как Аниту Цой.