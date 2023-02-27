Мнение: Вслед за Байденом спотыкаться начала вся Америка

Постоянные падения американского лидера на лестницах и ковровых дорожках имеют глубокое символическое значение, считает ведущий Fox News Брайан Килмид. По мнению журналиста, вместе с президентом как на мировой арене, так и во внутренних делах начала спотыкаться вся страна — и теперь она утратила контроль не только над обстановкой за рубежом, но и за ситуацией на своей территории.

А главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего её проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу. Я это показываю не для того, чтобы поязвить или над ним посмеяться — такого мне не нужно; показываю я это потому, что его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем вам кажется. И символизируют они то, как у нас всех и нашей страны шли дела на протяжении большей части тех двух лет, которые он пребывает у власти. Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть ещё не приходилось.

Возьмём, к примеру, Ближний Восток. Главной проблемой там — по крайней мере на моей памяти — всегда был Иран, но команда Трампа её всегда держала под контролем: применялись и мощные санкции, и ограниченные удары. А теперь мы показываем слабость, умоляя их вернуться к той ужасной ядерной сделке. Они, разумеется, это делать отказались, ударными темпами обогащают уран, а к тому же начали помогать РФ и поставлять ей оружие. Замечательно. Того и гляди, что Израиль начнёт со всем разбираться сам, — и, собственно, это уже и начало происходить.

Ещё пример — Афганистан. Он всегда был сложным вопросом, но последние 20 лет хотя бы не был прибежищем для террористов. Почему же всё изменилось? А потому, что Джо оставил страну талибам*: она стала террористическим государством, а теперь мы им ещё и оставили оружие, чтобы они могли свой террористический образ жизни оберегать.

Перенесёмся в Европу — на континент, который трепещет от смертей и разрушений, подобных которым мы не видели уже 80 лет. Как мы и предсказывали, РФ год назад начала боевые действия против Украины — страны, которую мы не стали вооружать и которая, по нашим прогнозам, должна была быстро потерпеть поражение. И там, и там мы ошиблись: они оказались первоклассными бойцами, ну а русские показали себя как настоящие дикари. А что же ребята Байдена? А они всё медлят с поставками президенту Зеленскому оружия, нужного, чтобы одержать победу — получил он ровно столько, чтобы не проиграть. Это не нормально.

Китай всегда был конкурентом, но теперь он превратился в явного соперника, врага, чьё воинственное поведение чётко подтверждает лишь одно — столкновение с нами больше не является возможным, оно неизбежно.

Итак, мы, похоже, внезапно утратили контроль над тем, что происходит за пределами наших границ. Но это заставило многих впервые за долгое время оторвать своё внимание — и свои претензии — от заграницы и спросить себя: «А как у нас дела внутри страны? Что там, на нашем заднем дворе?»0

МЭТТ ГЕТЦ, член палаты представителей США от штата Флорида (Республиканская партия): Вот собралось несколько десятков нелегалов на острове Мартас-Винъярд — и там сразу поднимается ор, будто на них нашествие какое-то идёт! А вот здесь, в городе Юма, что в штате Аризона, мы видим людей, которые оказались на линии фронта самого настоящего вторжения.

ТУЛСИ ГАББАРД, внештатный обозреватель Fox News: На местных жителей, обитателей города Ист-Палестайн — как, впрочем, и других мест по всей стране, — члены администрации Байдена на самом деле смотрят так, будто они — какая-то досадная проблема, которая их раздражает. Это просто ужасно.

Именно так. Всё это — серьёзные проблемы, но мы должны быть в состоянии со всеми ними справиться. При нормальных президентах — то есть при большинстве из них — выбирать между внутренней и внешней политикой было не нужно: работать нужно по обоим этим направлениям. На долю Линдона Джонсона пришлась вьетнамская война — уже серьёзно, правда? А ведь ему ещё с движением за гражданские права пришлось разбираться, и экономику поддерживать. Франлину Рузвельту пришлось возглавлять Америку на протяжении мировой войны, вытаскивая её при этом из депрессии — и он справился и с тем, и с тем. Ему было непросто, но он справился. Джордж Буш — младший вёл две войны на Ближнем Востоке, но, давайте не будем забывать, при этом всё равно смог обеспечить экономике процветание. Так почему же тогда из-за Джо Байдена нам теперь стало казаться, что нам ничего не под силу? Почему у Байдена не получается решать несколько задач одновременно, дабы защитить наших граждан и поднять их дух — или хотя бы на одном из этих направлений достичь успеха?

Лично я считаю, что всё дело просто-напросто в его никудышных лидерских качествах. Вечно спотыкающийся Байден возвёл своё физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности нашей страны. Но есть и хорошая новость: мы не упали навзничь, мы только споткнулись. У нас полно времени, чтобы подняться, отряхнуться и вернуть себе статус сверхсверхсверхдержавы. Но есть вопрос: стоит ли нам для этого дожидаться ухода Джо?

Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.