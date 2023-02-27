 

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о намерении Будапешта блокировать все санкции ЕС против атомного сектора России

27.02.2023, 7:40, Новости дня
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Будапешт никогда не согласится с санкциями ЕС против атомного сектора России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что такие санкции его страна «обязательно заветирует». Он сообщил, что в рамках обсуждения десятого пакета санкций «были очень сильные попытки» распространить их «на атомную энергетику», но Венгрия «упорно держалась и не допустила этого», передает РИА «Новости».

По его словам, «пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем». Ряд стран ЕС «отчаянно» выступают за санкции против Росатома, его партнеров и руководителей компании, а также пытаются добиться «ограничения сотрудничества в ядерной области» РФ с государствами ЕС.

Напомним, Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказаться от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Сийярто сообщал, что Берлин мешает немецкой компании Siemens участвовать в строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии, поэтому Будапешт может обратиться к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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