 

Для чего были созданы загадочные перуанские «Врата богов»?

27.02.2023, 7:23, Разное
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На склоне горы Хаю-Марка, на юге Перу, в скале высечен большой таинственный каменный дверной проем. Хотя никто не знает истинного происхождения врат Араму-Муру, они указывают на долгую и сложную историю древней перуанской культуры.

В 1996 году недалеко от озера Титикака местный гид Хосе Луис Дельгадо Мамани наткнулся на загадочное сооружение. С момента своего открытия Араму-муру, или «Врата богов», были окружены мифами и легендами о его строительстве и использовании.

В течение последних 4000 лет возле гор и озера Титикака жили древние коренные общины, включая цивилизацию инков, которой когда-то правил Пачакути Инка Юпанки. Инки верили, что это огромное озеро было местом рождения мира и местом, куда дух человека возвращается после смерти.

Широко распространено мнение, что место Араму-Муру служило местом паломничества и поклонения инков, и что согласно местным легендам дверной проем обладает сверхъестественными свойствами.

Считается, что они использовались для церемониальных или астрономических целей. Великолепное сооружение высотой 7 метров и шириной 7 метров имеет небольшое углубление в форме двери в центре. Те, кто посещает это сооружение, утверждают, что приложив лоб к небольшому углублению чувствуют себя в безопасности и ощущают умиротворение.

Хотя о происхождении двери известно мало, считается, что она существовала до инков, а рассказы о ее использовании исходят от ряда индейских общин.

Согласно мифологии, дверной проем является порталом или «звездными вратами», используемыми для путешествий в другие миры. Некоторые также считают, что боги используют эту дверь для посещения и осмотра своих владений.
Считается, что Араму-Муру были созданы еще до инков.

Говорят, что, скрываясь от испанцев, священник инков по имени Араму Муру взял золотой солнечный диск, известный как «ключ богов семи лучей», который хранился в храме Кориканча в Куско. Пройдя более 450 километров от храма до каменного дверного проема, священник поместил диск на дверь. Дверной проем якобы открылся, и священник прошел через него и исчез.

Хотя вера в легенду может стать источником утешения для некоторых, история Араму Муру также является суровым напоминанием о трагедии, которую пережила древняя цивилизация, разоренная испанскими конкистадорами.


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