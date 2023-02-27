 

“Игрок” Достоевского: наскоро написанный роман о страстях человеческих

27.02.2023, 6:40, Разное
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Сегодня расскажу вам о книге, которую я, каюсь, прочитала впервые в свои 30 лет и получила огромное удовольствие. Речь пойдет о романе Федора Михайловича Достоевского “Игрок”.

Если не ошибаюсь, в школьной программе его не было, наверное, поэтому я так припозднилась.

Начну с истории написания романа, который в некотором смысле автобиографичный. Достоевский был игроманом. Страсть к рулетке у него проснулась во время болезни его первой жены. Писатель верил, что существует некая система, которую нужно найти, чтобы выигрывать. А пока он искал эту самую систему, нередко влезал в долги.

Так, в Германии он проиграл не только все свои деньги, но и чужие. Долг нужно было отдавать срочно, и Федору Михайловичу пришлось подписать абсолютно кабальный контракт, по которому он обязался написать роман за месяц.

“Невозможно!” – скажете вы, но Достоевский смог. Тогда в свет вышел замечательный роман “Игрок”.

Действие происходит в вымышленном городке в Европе, вся жизнь которого вертится вокруг шикарного казино. Сюда съезжаются люди со всего мира, чтобы выиграть, а в итоге проигрывают огромные состояния, влезают в долги, теряют себя.

Алексей – молодой учитель, приехавший в городок с семьей отставного генерала. Он отчаянно влюблен в падчерицу генерала и готов отдать за нее жизнь, если потребуется. Сначала он довольно равнодушно следит за рулеткой – все его внимание направлено на возлюбленную. Но в какой-то момент его настолько поглощают страсть и азарт, что он просто забывает обо всем: есть только рулетка, деньги и желание сорвать куш!

Однако в выдуманном мире Достоевского играют не только в азартные игры, здесь играют чувствами, словами, долгом и семейными ценностями. Практически все герои этого романа готовы идти по головам, переступать через родственников, делить наследство еще живых родителей, и все ради денег.

Достоевский любит с разных ракурсов и в любых обстоятельствах показывать нам разложение души человека. И здесь он тоже мастерски обнажит все пороки и низменные мотивы героев!


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