 

Книги Яна Флеминга переписали в рамках борьбы с расизмом

27.02.2023, 6:25, Разное
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Издающая романы Яна Флеминга компания Ian Fleming Publications переписала произведения писателя, чтобы убрать из них оскорбительным по отношению к темнокожим слова и фразы, пишет The Independent. Впрочем, издатели не стали пересматривать упоминания других этнических групп, например, оставив насмешливые фразы в адрес представителей Восточной Азии.


AP

Компания Ian Fleming Publications отредактировала произведения британского писателя Яна Флеминга, удалив из них всё, что там сочли оскорбительным по отношению к темнокожим, пишет The Independent. 

Как отмечает издание, после тщательной проверки компания, издающая романы Флеминга, убрала из его произведений все оскорбительные обозначения темнокожих, а также пересмотрела то, как герои книг описывают темнокожих.

Так, например, изменения претерпел второй роман Флеминга о приключениях агента 007 Джеймса Бонда «Живи и дай умереть», который будет переиздан в апреле. В издательстве заменили описание Бондом потенциальных преступников среди африканцев — «довольно законопослушные парни, как мне кажется, за исключением тех случаев, когда они слишком много выпили» — на «довольно законопослушные парни, как мне кажется».

Впрочем, пересмотрены были лишь описания темнокожих, упоминания о других этнических группах не изменились. Например, из книг Флеминга не стали убирать насмешливые фразы в адрес представителей Восточной Азии, в том числе в адрес приспешника злодея Голдфингера корейца Одджобы.

Ian Fleming Publications сопроводит все новые издания фразой: «Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые могут показаться современному читателю оскорбительными, были обычным делом».

«В это издание был внесён ряд обновлений, при этом максимально близко к оригинальному тексту и периоду, в который он был написан», — также будет сказано в последнем издании романов Флеминга.


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