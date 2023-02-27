Союзник Эрдогана Бахчели призвал наказать футбольных фанатов за призывы к отставке правительства Турции

В ответ на призывы футбольных фанатов к отставке правительства Турции матчи нужно проводить без зрителей на трибунах, сообщил лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.

В Сети набирают популярность видеозаписи матча «Бешикташ» – «Аланьяспор», во время которого с трибун выкрикивали призывы к отставке правительства. Кроме того, фанаты во время матча забросали поле мягкими игрушками для детей, пострадавших от разрушительных землетрясений в стране, передает РИА «Новости».

По словам Бахчели, отставки требовали и зрители, посетившие мачт «Фенербахче» – «Коньяспор». В Twitter (соцсеть заблокирована в России) Бахчели заявил, что если такое поведение фанатов продолжится, «то станет очевидно, что футбольные клубы попали в ловушку». Поведение болельщиков он назвал «безответственным» и «бесчувственным», упрекнул их в неуважении к жертвам землетрясения. Бахчели считает, что турецкий футбол пытаются «подвергнуть унижению и позору».

Бахчели выступил против политизации спорта и призвал футбольные клубы «принять неотложные необходимые шаги». По его словам, матчи нужно проводить «без зрителей или с учетом необходимых мер предосторожности».

Его помощник Исмаил Оздемир сообщил, что лидер партии покинул состав совета ФК «Бешикташ», поскольку действия команды не отвечают «национальным ценностям».

Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли более 44 тыс. человек. Партия националистического движения длительное время находилась в оппозиции нынешнему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, но с середины 2010-х годов вступила с ним в союз.

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