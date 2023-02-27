Глава комитета Палаты представителей США Маккол счел возможной передачу Украине F-16 при достаточном давлении Конгресса

Если Конгресс США обеспечит достаточное давление в вопросе передачи Украине F-16, Киев сможет получить истребители, сообщил глава комитета американской Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Маккол заявил, что вопрос поставок F-16 «не снят с обсуждения». По его словам, Украина может получить то, что ей «нужно для победы», если обеспечить «достаточное давление Конгресса с обеих сторон». Маккол назвал обоснованными поставки истребителей и ракетных комплексов ATACMS. По его мнению, если передать Украине «правильные» вооружения, то США не придется оказывать ей поддержку слишком долго, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Также Маккол сказал, что есть «сообщения разведки», согласно которым Китай «рассматривает возможность отправки сотни дронов России», а также поставок других летальных вооружений. По версии Маккола, именно для обсуждения этого вопроса глава российского государства Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на следующей неделе.

Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас Джо Байден не видит необходимости передавать Украине истребителей F-16. Также США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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