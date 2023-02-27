 

Глава комитета Палаты представителей США Маккол счел возможной передачу Украине F-16 при достаточном давлении Конгресса

27.02.2023, 6:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если Конгресс США обеспечит достаточное давление в вопросе передачи Украине F-16, Киев сможет получить истребители, сообщил глава комитета американской Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Маккол заявил, что вопрос поставок F-16 «не снят с обсуждения». По его словам, Украина может получить то, что ей «нужно для победы», если обеспечить «достаточное давление Конгресса с обеих сторон». Маккол назвал обоснованными поставки истребителей и ракетных комплексов ATACMS. По его мнению, если передать Украине «правильные» вооружения, то США не придется оказывать ей поддержку слишком долго, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Также Маккол сказал, что есть «сообщения разведки», согласно которым Китай «рассматривает возможность отправки сотни дронов России», а также поставок других летальных вооружений. По версии Маккола, именно для обсуждения этого вопроса глава российского государства Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на следующей неделе.

Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас Джо Байден не видит необходимости передавать Украине истребителей F-16. Также США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.21 / Происшествия: Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

16.09.21 / Захарова заявила о шансе остановить превращение Украины в антироссийскую «кнопку Запада»

10.10.21 / Юрист о деле Труханова: Опять эти безумные, априори невыполнимые залоги в 130 млн грн, когда закон предусматривает залог не больше 713,7 тыс. грн

16.05.21 / SpaceX запустила 52 спутника для сети Starlink

26.07.21 / ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России

27.12.20 / Ученые рассказали о нескольких странных сигналах, полученных в 2020 году из космоса

06.10.20 / Предшественника Арашукова в Совфеде арестовали на два месяца

05.05.22 / Цена нефти Brent на Лондонской бирже превысила $112 за баррель впервые с 19 апреля

09.12.21 / Оценка ЦИАН на Google Play упала после запрета сдавать жилье «только славянам»

17.12.21 / Первый транспортно-пересадочный узел может открыться в 2024 году на территории Петербурга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика