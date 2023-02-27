 

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний российского интернета по версии Forbes

27.02.2023, 6:18, Новости дня
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Самой дорогой компанией в российском сегменте интернета является «Яндекс», ее стоимость составила 10,2 млрд долларов, пишет Forbes.

На втором месте идет Wildberries (9,8 млрд долларов), на третьем – Ozon (5,2 млрд долларов). В топ-10 также вошли 1С, «Лаборатория Касперского», Avito, «СКБ Контур», VK, Positive Technologies и HeadHunter, информирует Forbes.

«Яндекс» пятый год остается лидером рейтинга. В 2022 году компания стоила 17,4 млрд долларов, годом ранее – 22,98 млрд долларов, передает ТАСС.

Всего в рейтинге 30 компаний, которые получают выручку через интернет. Forbes запрашивал финансовые данные, определял стоимость, сравнивал компании с публичными аналогами. Стоимость публичных компаний взята на 1 февраля 2023 года. В рейтинге в сумме сделки отражены непубличные компании, с которыми осуществлялись сделки за год.

В конце 2022 года сообщалось, что Yandex N.V. рассматривает возможность выделения российской части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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