Близкие к Минобороны источники заявили о переподчинении ПВО Сухопутных войск Воздушно-космическим силам
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Войсковую противовоздушную оборону вывели из подчинения Сухопутных войск, она будет подчиняться главному командованию ВКС, сообщили близкие к Минобороны РФ источники.
Один из источников ТАСС заявил, что переподчинение – «уже свершившийся факт». Официального подтверждения этой информации не поступало.
Прежде соединения и части ПВО были и у Сухопутных войск, и у ВКС. Войсковая ПВО прикрывала российские силы в зонах боевых действий, ПВО ВКС прикрывала важные объекты.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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