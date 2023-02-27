Близкие к Минобороны источники заявили о переподчинении ПВО Сухопутных войск Воздушно-космическим силам

Войсковую противовоздушную оборону вывели из подчинения Сухопутных войск, она будет подчиняться главному командованию ВКС, сообщили близкие к Минобороны РФ источники.

Один из источников ТАСС заявил, что переподчинение – «уже свершившийся факт». Официального подтверждения этой информации не поступало.

Прежде соединения и части ПВО были и у Сухопутных войск, и у ВКС. Войсковая ПВО прикрывала российские силы в зонах боевых действий, ПВО ВКС прикрывала важные объекты.

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