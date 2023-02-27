Бывший украинский танкист Тищенко сообщил о создании в ДНР батальона имени Хмельницкого из военнопленных

В ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в него вошли украинские военнопленные, сообщил один из командиров подразделения Андрей Тищенко, который прежде был командиром танка и старшим сержантом в войсках Украины.

Тищенко пояснил, что является «ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению». Он заявил, что властям Украины их народ «стал не нужен», Киев «бросил своих людей». «Появилась у меня возможность – и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении – отдать должное», – приводит слова Тищенко РИА «Новости».

В его подразделении сейчас около 70 человек, почти все – бывшие украинские военные с боевыми опытом, ожидается получение российского гражданства и подписание контракта с Вооруженными силами РФ на общих условиях. Кроме того, предстоит переподготовка.

«Администрация всячески поддерживает: усиленное питание, баня… Полностью идет нам навстречу, нет никаких ущемлений. В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца», – рассказал он, добавив, что у претендентов на место в батальоне оценивают моральное и физическое состояние, а также проверяют, чтобы те не совершали военных и уголовных преступлений.

Напомним, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что некоторые из украинских военных, которые находятся в плену в регионе, отказались от включения в список на обмен пленными с Киевом и захотели остаться в ЛНР.

—