Пользователи соцсетей раскритиковали президента Мексики Лопеса Обрадора за заявление о снимке «эльфа» из мифологии майя

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор вызвал ажиотаж в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой, по его словам, запечатлен лесной дух. Пользователи соцсетей раскритиковали президента за это заявление.

В сообщении в Twitter (соцсеть заблокирована в России) говорится, что снимок сделан несколько дней назад неким инженером. «Похоже, это алукс», – сообщил Лопес Обрадор. Алукс – мифологический лесной дух в культуре майя, похожий на эльфа.

Запись привлекла внимание пользователей, которые принялись издеваться над президентом. Они иронизировали над тем, какой у них «нормальный президент», и над тем, что он не публикует «ложную информацию», пишет «Московский комсомолец».

Многите отметили, что статьи о фотографии «духа» уже публиковались пару лет назад. Так, один из пользователей заявил: «Да, Андрес, инженер три дня назад сделал фотографию, которая с февраля 2021 года объезжает Нуэво-Леон, а с декабря того же года – Таиланд». В сообщениях говорится, что на снимке изображен «гиббон или лангур».

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