Мнение: Шахматы и штаны. Трагедия дресс-кода

(Гроссмейстеры Мармеладовы)

Возмутительная новость про “русофобию” с сайта Chess News:

“Эту историю о порванных штанах гроссмейстера, конечно, надо знать. Она украшает общую картину происходящего под эгидой этой забавной организации “FIDE” с бюджетом 1,050,000 евро только на зарплаты сотрудникам (и это только публичная цифра).

Чемпионаты мира по рапиду и блицу в Алматы далеко позади, а пикантные подробности продолжают всплывать. Оказывается, судья (его имя не называется) прямо во время партии Клементия Сычёва остановил часы, чтобы предупредить гроссмейстера, что не допустит его до следующей партии, если тот не поменяет штаны.

“На старте чемпионата мира на брюках российского шахматиста оторвалась пуговица, – рассказывает “Чемпионат”. – К счастью, с собой у Сычёва были джинсы. Он переоделся и доиграл партии первого игрового дня. Как рассказал сам шахматист, никаких вопросов по поводу дресс-кода ему не задавали. На следующий день Сычёв зашил брюки, но они порвались вновь, и ему пришлось опять отправиться на турнир в джинсах. Судьи вновь не делали ему никаких замечаний.

«Проходит ещё одна партия игрового дня, ко мне нет никаких претензий, вопросов, я спокойно везде хожу. Сажусь играть партию 7-го тура с американским гроссмейстером, мы делаем где-то 10-15 ходов, и подходит судья, причём подходит со спины. Я подумал, что это из-за бутылки на столе. Судьи иногда просят убрать бутылку под стол. Он останавливает часы и начинает говорить, что не допустит меня до следующей партии, так как я нарушаю правила дресс-кода. У меня не очень хороший английский, но его я понял. Я ему объяснил, что у меня не было возможности быть в брюках. Его действия были чудовищно бестактны и очень невежливы. Впервые в моей практике без хоть сколько-то уважительной причины партия была прервана. И сделано это было в тот момент, когда я обдумывал позицию. Это грубое нарушение и вторжение в партию. Конечно, я потерял из-за этого концентрацию. Судья не имел права этого делать», – рассказал Сычёв.

«Я сказал, что мои брюки «broken», то есть сломаны, и у меня нет возможности их надеть. Было видно, что ему всё равно. Это было неприятно. Во-первых, я обдумывал позицию. Думаю, никого не удивлю, если скажу, что игра в шахматы требует сильного погружения. Нельзя просто по щелчку сосредотачиваться, потом переключаться на другую проблему и снова возвращаться в игру. Во-вторых, судья подошёл не один, а с несколькими помощниками. Выглядело так, будто меня отчитали как мальчишку. Это было неуважительно, и это очень сильно задело меня. Уже дальше подсознательно на мою игру влияла мысль: «А что будет в следующей партии? А что мне делать? Куда идти?» Судья, конечно, мог задать вопрос, почему так вышло, но, естественно, это должно было произойти после партии. Момент для претензии был очень неудачный».

«Как я понимаю, меня вообще никто не должен был допускать до игры в джинсах, а то, что допустили, это ошибка судьи. Тут он должен иметь претензии к самому себе. До или после тура он мог бы спросить, что, почему и как».

«Я обратился к турнирному директору [Павлу Трегубову] и получил право доиграть в таком виде, раз так получилось. Потом я уже сходил и купил брюки, соответствующие регламенту турнира».

…Злополучные брюки, которые дважды порвались в самый неподходящий момент, Клементий выбрасывать не стал. «Сейчас они порванные просто лежат дома. Сохраню их, как напоминание о тяготах жизни гроссмейстера. Может, когда-нибудь они станут ценным музейным экспонатом, где-нибудь позади майки Непомнящего (смеётся)»

CN: Надо ли говорить, что следование букве закона в Алматы было избирательным? В том же турнире играли те, кто не соблюдал прописанный дресс-код (это хорошо видно по фотографиям), но к кому у судей вопросов не возникло – ни до игры, ни после, ни во время” (ChessNews)

Я смотрю, на шахматных соревнованиях высокого уровня все время какие-то скандалы из-за “дресс-кода”. Похоже, шахматистов считают уродами, смотреть на которых в их естественном виде просто противно, и поэтому постоянно “дрессируют”. Я, конечно, сразу вспомнил абсолютно аналогичный скандал в 2017 году с другим гроссмейстером – Ковалевым. Правда, он представлял Канаду; хотя, судя по ФИО, это тоже была “русофобия”. Вот как тогда писали:

“Очень странная история произошла на Кубке мира по шахматам в Тбилиси. Канадец Антон Ковалев по привычке пришел на партию в шортах, но до игры его не допустили. Судьи попросили шахматиста переодеться, в итоге тот ушел и не вернулся спустя 15 минут. Ковалеву засчитали техническое поражение, его соперник Максим Родштейн автоматически одержал победу.

Позже выяснилось, что Ковалев совсем покинул турнир, не дожидаясь второго игрового дня в 3-м раунде…

Ковалев и до этого приходил на игру в таком виде?

Да, в первых двух раундах канадский гроссмейстер тоже играл в шортах. И у судей это не вызывало вопросов. Главный арбитр Кубка мира Томаш Делеге рассказал: «Предыдущие четыре тура я просто не проверял, как одеты игроки, и не замечал ничего из ряда вон выходящего. А сегодня обратил внимание на Ковалева и решил отреагировать…

Антон Ковалев: «Дело вовсе не в шортах, а в том, как со мной разговаривали. Я пришел на тур, ко мне подошел арбитр и попросил переодеться (впервые). Я ответил, что у меня нет с собой штанов, а затем обратил его внимание на то, что я почему-то играю черными, хотя должен был бы играть белыми. Мы еще немного поговорили, и все было нормально.

Затем подошел Зураб Азмайпарашвили. Он был очень агрессивен, стал кричать. Помимо того, что несколько раз пригрозил мне штрафом от ФИДЕ, он стал расово оскорблять меня, используя слово «цыган». Я сказал ему, что на прошлом Кубке мира интересовался, могу ли играть в том, в чем я одет, и кто-то из организаторов ответил утвердительно. На что Зураб, в своем фирменном стиле, ответил, что сейчас организатор – он, и ему все равно.

Хочу заметить, что я не взял с собой в Тбилиси штаны, поскольку немного поправился, и они стали мне тесноваты” и т.д. (СПОРТС.РУ).

Всё один в один. Только в Алма-Ате скандал был из-за джинсов, а в Тбилиси – из-за шорт (шортов?) В обоих случаях у несчастных гроссмейстеров с русскими фамилиями просто не оказалось с собой запасных штанов, и в обоих случаях судьи с ними разбирались, как с преступниками, “используя слово цыган”.

Что лично меня бесит во всем этом неимоверно? То же, что и всегда – какое-то поголовное бесправие и отсутствие чувства собственного достоинства, на этот раз – у шахматистов. Взрослые люди позволяют, чтобы с ними обходились то ли как с зеками, то как со школьниками, но во всех случаях – как с не вполне дееспособными. Какие-то “дяди” принимают решение о каком-то “дресс-коде”… Что это за дичь вообще? Это что – бал? Дворянское собрание?! Скажем, в первенстве мира по блицу и рапиду в Алма-Ате в декабре прошлого года участвовало 250 шахматистов. И все, значит, должны были быть непременно в штанах. Почему ж не в белых, спрашивается? В честь мечты Остапа?!

Я сам играл в шахматы в основном в 80е-90е – и, должен сказать, что ни о чем подобном, вроде требования “дресс-кодов”, никогда даже не слышал.

И ведь – у этих периодических скандалов именно на массовых шахматных соревнованиях, с участием не только “элиты”, есть одна печальная и позорная причина: дело попросту в том, что шахматы, мягко говоря, не особо кормят. Призовые на 90% турниров – мизерные, жить на них нельзя. То есть шахматисты попросту – люди, мягко скажем, небогатые, даже гроссмейстеры. И вот, зная об этом, устроители массовых соревнований вводят требование “брюк”! Что это, как не стремление дополнительно унизить “нищебродов”?

А нищеброды – всё терпят. И как раз потому, что быть допущенным к крупному турниру – порой единственная надежда если не взять приз, то хотя бы “набить рейтинг”, чтобы хотя бы ПОТОМ иметь шанс быть приглашенным в какой-то ДЕНЕЖНЫЙ супертурнир…

Жалкость какая-то во всем этом. Тьфу! Слов нет. Впрочем, канадский Антон Ковалев (он родом на самом деле из Харькова), как я понял, после 2017 года бросил шахматы. Это нельзя не одобрить: игра не стоит таких унижений.