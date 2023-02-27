 

Польза или вред? Как выбрать “правильную” красную рыбу

27.02.2023, 3:50, Разное
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Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству, рассказал о том, как выбрать “правильную” красную рыбу. Чтобы понять, то, станет ли итогом такого блюда польза или вред, при покупке следует обязательно обращать внимание на то, где и как рыба выросла. Наиболее полезна для здоровья та, которая была выловлена в естественных условиях, особенно на Дальнем Востоке, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Эксперт рекомендует россиянам приобретать и употреблять в пищу дальневосточную нерку, горбушу или другие лососевые культуры.
Они содержат множество важных питательных веществ, таких как
витамины A и D, омега-3, фосфор, кальций
и, разумеется, белок.
Самым главным бонусом станет то, что росшая в естественных условиях рыбка еще и стоит дешевле своих искусственно выращенных собратьев.

“Цены на нее доходят до 1500-2000 рублей за килограмм”, – отметил еще один минус аквакультурной красной рыбы.

Александр Савельев также отмечает, что подобную рыбу выращивают в крошечных резервуарах, где из-за недостатка места рыба не наращивает мышечную массу, а также много болеет. Как итог – к моменту вылова она оказывается напичкана гормонами роста и антибиотиками. Польза от употребления такой рыбы в пищу, согласитесь, сомнительна.

“Попытайтесь нажать пальцем на подобную рыбу в вакуумной упаковке, и вы
увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать,
можно намазывать”, – предостерег эксперт от покупки некачественной красной рыбы.


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