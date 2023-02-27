WION – четырёхдневная рабочая неделя снижает стресс и повышает производительность

В рамках нового исследования учёные полгода наблюдали за работой английских компаний, в которых попробовали сократить трудовую неделю на один день. Результаты превзошли самые смелые ожидания. Все негативные показатели, включая эмоциональное выгорание, больничные и текучесть кадров пошли на спад. А вот продуктивность, энергия и уровень счастья, наоборот, выросли. Тем не менее WION сообщает, что правительство Британии пока не готово обсуждать внедрение этой практики в масштабах страны.

Эта тема всегда вызывает большое любопытство. Сколько дней в неделю вы работаете? Обычно пять дней. В большинстве стран рабочая неделя с понедельника по пятницу. Но свежее исследование показало, что четырёхдневная рабочая неделя более продуктивна, чем стандартная пятидневная.

Учёные из университета Кембриджа и Бостонского колледжа сотрудничали с 61 компанией и организацией в Великобритании, чтобы внедрить сокращение рабочего времени в течение шестимесячного пробного периода. В эксперименте приняли участие 3000 работников.

Они трудились на один день в неделю меньше, но зарплата оставалась на прежнем уровне. Это самый масштабный эксперимент по вопросу четырёхдневной рабочей недели. Результаты показали, что уменьшение часов положительно сказалось на здоровье персонала. 71 процент отметили более низкий уровень эмоционального выгорания, у 39 процентов снизился уровень стресса.

НАТАН ДЖЕНКИНСОН, директор по работе с клиентами: Мой опыт оказался очень положительным. Это заметно по людям в их повседневной работе, они более энергичны. Они приходят на работу в понедельник после трёхдневного отдыха, и их отношение к работе более позитивное, у них больше энергии.

Исследование также показало рост уровня счастья среди работников, а вот абсентеизм пошёл на спад. Согласно отчёту число больничных снизилось на 65 процентов, и на 57 процентов упала текучесть кадров в компаниях, участвовавших в программе.

Работники почувствовали вкус более короткой рабочей недели, и им это нравится. Новое расписание привело к снижению всех негативных факторов, включая стресс, усталость, и к улучшению здоровья и личной жизни.

УЭНДИ ЛАНКАСТЕР, ландшафтный директор: Мы не ожидали, что настолько снизится уровень абсентизма. Что так вырастет уровень положительных эмоций. Что уже не будет той усталости. Ведь больше всего нас беспокоило, что люди будут больше уставать и нервничать, потому что им придётся всё успевать за меньшее количество рабочих часов. А вышло совершенно по-другому.

Эксперименты с сокращением рабочей недели проходили по всей Европе, а также в США, Канаде и Новой Зеландии. Однако на вопрос, может ли правительство Великобритании принять эти эксперименты на вооружение для внедрения в масштабе страны, пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака с осторожностью ответил, что планов на четырёхдневную рабочую неделю пока нет.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2023 года.