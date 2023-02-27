Guardian – в 2022 году уголовные обвинения предъявлены каждому сотому полицейскому в Англии и Уэльсе

В Великобритании в последние годы стремительно возросло число сотрудников, которым предъявляют уголовные обвинения, передаёт The Guardian. В 2022 году обвинения были предъявлены каждому сотому полицейскому в Англии и Уэльсе. При этом обвинения варьируются от неправомерного поведения на государственной службе до более серьёзных преступлений, в том числе нападений и даже убийств.



АР

Британская полиция ежегодно тратит миллионы фунтов стерлингов на оплату юридических услуг для тысяч бывших и действующих сотрудников, которым предъявлены уголовные обвинения, пишет The Guardian.

Шокирующие данные, оказавшиеся в распоряжении издания, показали, что только за 2022 год уголовные обвинения были предъявлены примерно каждому сотому сотруднику полиции в Англии и Уэльсе. По данным Федерации полиции, ассоциация сотрудников правоохранительных органов, в прошлом году там получили 1 387 заявление о правовой поддержке от сотрудников, которым были предъявлены обвинения.

С 2012 года число полицейских, которым предъявлены уголовные обвинения, возросло на 590%. В общей сложности на данный момент Федерация полиции Англии и Уэльса представляет интересы около 140 тыс. бывших и действующих сотрудников.

Уголовные обвинения в отношении сотрудников полиции варьируются от неправомерного поведения на государственной службе и отправки оскорбительных сообщений в интернете до более серьёзных преступлений, в том числе нападений, преступлений сексуальной почве и даже убийств.

После целого ряда совершённых полицейскими преступлений, которые привлекли к себе внимание британской общественности, мэр Лондона Садик Хан обратился в Министерство внутренних дел с просьбой срочно принять новые законы, позволяющие в короткие сроки увольнять недобросовестных сотрудников, а не сохранять за ними их должности. «Общественности непонятно, почему в соответствии с действующими правилами от полиции можно требовать восстановления на службе офицеров, осуждённых за уголовное преступление», — приводит издание слова Хана.

В январе глава столичной полиции Марк Роули назвал «безумием» тот факт, что он, как комиссар, не может уволить «токсичных» офицеров, которых подозревают в серьёзных преступлениях.

Как напоминает The Guardian, одним из самых громких дел было дело 33-летней Сары Эверард, для похищения, изнасилования и убийства которой в 2021 году офицер полиции Уэйн Кузенс использовал своё полицейское удостоверение и наручники.