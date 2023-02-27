 

Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин

27.02.2023, 3:30, Новости дня
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Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, сообщил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины.

Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus.

Также он ответил на обвинения в том, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции в Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны».

По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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