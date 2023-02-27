 

Офтальмолог предупредила об опасности использования туши и наращивании ресниц зимой

27.02.2023, 2:25, Разное
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Зимой наращивать ресницы не рекомендуется, ровно как и использовать тушь для ресниц. Дело в том, что из-за ветра, солнца и холода риск возникновения инфекции век очень велик. Веки и ресницы – это защитные механизмы глаз, которые необходимо беречь.

Врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова считает, что наращивание ресниц – это то, чем можно сильно навредить своему организму. Эксперт напомнила, что находящиеся в толще век железы выделают секрет, которые стабилизирует слезную пленку. Веки можно травмировать тем, что ставится на их поверхность. Следовательно, повреждаются механические железы, нарушается отток. Из-за этого может развиться инфекция, отметила специалист.

А во избежание аллергических реакций зимой не следует пользоваться тушью для ресниц. Доктор медицинских наук рассказала о существовании так называемой холодовой аллергии, вызывающей покраснения и обильное слезотечение. Риск возникновения дополнительных заболеваний
можно свести к минимуму, начав пользоваться более качественной косметикой, отметила Татьяна Шилова. Конечно, лучше всего не пользоваться косметикой в морозы.


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