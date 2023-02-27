Посол Нечаев обвинил Германию в отказе от признания исторической ответственности за преступления нацизма

Решение Германии передать Украине танки Leopard означает отказ Берлина от признания исторической ответственности перед народом РФ за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Нечаев подчеркнул, что эти страшные преступления не имеют срока давности. Он указал, что сейчас предпочитают не вспоминать «о чувстве благодарности немцев нашему народу за освобождение Германии от нацизма», а также за послевоенное примирение и объединение Германии, передает ТАСС со ссылкой на RT DE.

Посол подчеркнул, что отказ от поставок немецких вооружений в зоны конфликтов был одним из важнейших принципов послевоенной внешней политики Германии, но теперь эта «непреложная заповедь нарушена». По его словам, действия Берлина толкают «конфликт на новый уровень эскалации» и противоречат заявлениям, что Германия не хочет становиться стороной в конфликте.

Напомним, осенью ряд стран ООН, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран Оси шокирует.

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