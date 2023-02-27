 

Зеленский ввел санкции против Российского Красного Креста и благотворительных организаций

27.02.2023, 2:06, Новости дня
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В числе организаций, против которых украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции, оказались Российский Красный Крест, гуманитарные и благотворительные проекты, сообщают украинские СМИ.

В частности, под санкции попал благотворительный фонд «Гольфстрим», «Русская гуманитарная миссия», «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и «Дом для мамы». Также санкции введены против «Общероссийского народного фронта», передает РИА «Новости».

В санкционные списки попали граждане России, причастные к спорту: олимпийская чемпионка, член исполкома Олимпийского комитета РФ Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета РФ Виталий Смирнов.

Кроме того, санкции введены против ряда российских госслужащих и сотрудников СМИ, передает ТАСС.

Напомним, Зеленский в соцсетях сообщил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России, причастных к спорту, а также «тех, кто помогает держать структуры наемников в России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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