 

Hill оценила расходы США на помощь Украине за год в 77,5 млрд долларов

27.02.2023, 1:20, Новости дня
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Совокупные расходы США на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов, сообщают американские СМИ.

Из указанной суммы 29,3 млрд – прямая военная помощь, оказанная в период специальной военной операции РФ на Украине. Еще 45 млрд США потратили как экстренные средства, направленные на укрепление «общей безопасности» Украины, восстановление ее экономики, на энергетическую безопасность и «возможность бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом». 1,9 млрд указаны в качестве средств на гуманитарную поддержку беженцев на территории самой Украины, а также за ее пределами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Напомним, американский ведущий Такер Карлсон подсчитал, что Киеву власти США обещали свыше 200 млрд долларов. На днях США объявили, что выделили Украине новый пакет военной помощи на 2 млрд долларов. В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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