Нетаньяху сообщил о принятом министерской комиссией в Израиле законопроекте о смертной казни для террористов

Министерская комиссия по законодательству в Израиле одобрила законопроект о смертной казни для террористов, сообщил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил, что власти намерены «создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать безопасность Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.

В соответствии с законопроектом смертная казнь должна грозить тем, кто «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля», при этом руководствуется «расистскими побуждениями или ненавистью к определенной публике», а также действует «с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине».

Документ должен пройти предварительное одобрение в Кнессете, рассмотрение назначено на среду. Затем кабинет национальной безопасности обсудит его до первого чтения в Кнессете, пишет «Коммерсант».

Сейчас смертная казнь в Израиле грозит за государственную измену, геноцид, преступления против человечности и преступления против еврейского народа во время войны.

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