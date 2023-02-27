 

Нетаньяху сообщил о принятом министерской комиссией в Израиле законопроекте о смертной казни для террористов

27.02.2023, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерская комиссия по законодательству в Израиле одобрила законопроект о смертной казни для террористов, сообщил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил, что власти намерены «создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать безопасность Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.

В соответствии с законопроектом смертная казнь должна грозить тем, кто «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля», при этом руководствуется «расистскими побуждениями или ненавистью к определенной публике», а также действует «с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине».

Документ должен пройти предварительное одобрение в Кнессете, рассмотрение назначено на среду. Затем кабинет национальной безопасности обсудит его до первого чтения в Кнессете, пишет «Коммерсант».

Сейчас смертная казнь в Израиле грозит за государственную измену, геноцид, преступления против человечности и преступления против еврейского народа во время войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03.21 / Над Тайванем столкнулись два истребителя

22.09.21 / Захарова назвала шоком для НАТО создание партнерства AUKUS

01.12.21 / Зеленский заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации

23.09.20 / Источник: Разбившийся под Тверью Су-30СМ сбил из пушки истребитель Су-35С

15.07.20 / Помпео: инвесторы российских трубопроводных проектов рискуют попасть под санкции

29.03.21 / «Клинический эксперимент» — рок-концерт в Барселоне посетило 5 тысяч зрителей

19.02.22 / Захарова назвала Зеленского «бездушным циником»

27.02.21 / В Киеве завершилась акция протеста в поддержку Стерненко. В полиции рассказали, были ли нарушения

22.04.21 / Израиль ответил на выпущенную Сирией ракету

21.01.21 / Защита срочника Шамсутдинова назвала приговор слишком суровым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика