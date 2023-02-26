 

Кондолиза Райс усомнилась в готовности НАТО в будущем распространить на Украину принцип коллективной обороны альянса

26.02.2023, 23:59, Новости дня
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Вряд ли ситуацию с «вакуумом» безопасности в центре Европы решат исправить, распространив на Украину принцип коллективной обороны НАТО, сообщила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Райс спросили, стоит ли принимать Украину в НАТО. По ее словам, «это будет тяжелый подъем», поскольку пятая статья устава НАТО подразумевает, что «нападение на одного» члена альянса «расценивается как нападение на всех», передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

Экс-глава Госдепа заверила, что считает Украину «де-факто очень твердым союзником НАТО и наоборот». Она полагает, что «так будет продолжаться». Как подчеркнула Райс, «какого-то рода договоренности о безопасности с Украиной будут необходимы в дальнейшем».

Сейчас Североатлантический альянс защищен, сказала Райс, но Украина относится к «территории», которая лишена защиты. Это свидетельствует о наличии «вакуума» в вопросе безопасности в Европе. «Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья, мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет», – приводит слова Райс РИА «Новости».

Напомним, член совета по внешнеполитическим вопросам при Госдепе заявил, что Украине вряд ли стоит рассчитывать на членство в НАТО, но она может претендовать на партнерство со странами Запада. Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Саммит НАТО состоится в июле в Вильнюсе. В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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