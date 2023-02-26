Боррель заявил о желании многих стран видеть в качестве партнера ЕС, а не США

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26.02.2023, 23:59, Новости дня
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Многие государства предпочитают партнерство с Евросоюзом, а не с США, поскольку считают ЕС более надежным, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщил Боррель в блоге, многие страны рассматривают ЕС «в качестве противовеса Китаю» или как более «надежного и последовательного партнера, чем США». По его словам, ЕС считают «более верным международным нормам и многосторонней системе», а также «более внимательным к интересам развивающегося мира».

При этом он также заявил, что «международный порядок, основанный на правилах», разрушается не только из-за специальной военной операции РФ на Украине, но и из-за «напряженности в отношениях между Китаем и США».

В январе Франция и Германия договорились о совместных усилиях в противодействии США, которые побуждают компании переносить бизнес из Европы в Америку. Тем временем Польша заявила, что лозунгом ее председательства в ЕС в 2025 году станет «Больше Америки в Европе».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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