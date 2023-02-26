Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе

Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада.

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