Кто тут главненький? – Личное мнение

О чём, если не о блинах, поговорить ещё в последний день Масленицы?

В отличие от получивший — наконец и официально! — титул герцогини Уэльской Кейт, которая так и не справилась со сковородкой, блинный мастер-класс показала Виктория Бэкхем:

https://t.me/lenamiro/12987

Хорошо готовит, ничего не скажешь. А уж как поёт!

Впрочем, теперь неизвестно, позовут ли Викторию танцевать на коронации после такого ехидства.

Всем своим видом участница музыкально-танцевального коллектива продемонстрировала, что уж она бы справилась. Это не вызывает сомнений настолько, что Вика даже доказывать ничего не стала.

Стояла и наблюдала, заранее ожидая худшего. Дала мужу поиграться, но он оказался довольно бездарным типом на кухне — и блин потерял, и рубашку испортил.

Кто в доме главный? Виктория главная, потому что муж в состоянии только взять блин на грудь, как мяч в футболе. А ей, сильной женщине, потом исправлять всё хозяйство.

Надеюсь, Дэвид попросил у жены прощения за свои трюки.

К чему это я? Ах, да: кто такая Виктория в сравнении с Дэвидом?

Только не ругайтесь, но объективно — довольно средненькая, не очень красивая, не богатенькая и, если б не муж, давно была бы всеми забытая участница некогда популярного музыкального коллектива.

Главное в Виктории Бэкхем не то, что она Виктория, а то, что она Бэкхем. Если хотите с этим поспорить, то не залезая в поисковик, расскажите мне о других участницах группы — вот и она была бы такой же.

И тем не менее, Виктория смогла выстроить отношения, в которых со второго плана вылезла на первый. В этом она молодец.

А у вас в семье кто главный? Кто готовил сегодня блины?

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