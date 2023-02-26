 

Кириллов день: что нельзя делать 27 февраля

26.02.2023, 23:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Равноапостольный Кирилл жил в девятом веке в Византии. Он наравне с братом Мефодием считается создателем первой славянской азбуки. Кроме того, святые перевели Евангелие, Псалтырь, Апостол и другие религиозные труды с греческого на старославянский язык. Память византийского миссионера православные чтят 27 февраля.

Святой Кирилл рано осиротел – на воспитание и обучение его отдали священникам. Мальчик вырос и тоже решил посвятить свою жизнь служению церкви. Со временем он занял должность хранителя библиотеки собора Святой Софии, а также начал преподавать философию. Провел много лет в путешествиях, обращая язычников в христианство.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси существовало поверье, что человек, состригший ногти в день памяти святого, “сострижет” и годы свое жизни. Нельзя было отказывать в милостыне просящим. Ругань, сквернословие и сплетни были под запретом 27 февраля. Не рекомендовалось ночью заниматься домашними делами, чтобы не разбудить и не привлечь нечистую силу.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Наши предки называли праздник 27 февраля Кирилл Весноуказчик. Традиционно в день памяти святого на Руси варили сбитень из меда, трав и пряностей, а также готовились к приходу весны. Щебетание птиц за окном свидетельствовало о скором потеплении. Была и другая примета: если на дворе устоялась теплая погода, значит быть скорым морозам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.22 / Мнение: Что произойдет, если Путина не допустят на саммит G20?

12.06.22 / “Может пахнуть уголовкой”: почему нужно прекратить травлю “предательницы” Пугачевой

11.05.22 / Мнение: Мобилизация в России и на Украине. Вопросы реального потенциала сторон

22.12.22 / “Сейчас она никто”: Довлатова растоптала лишившуюся народной любви Пугачеву

22.10.22 / Бойтесь проклятий! Как действует проклятие на человека?

19.07.22 / Футуристические очки, купальник с юбкой-саронг и вязаная сумка: эффектные летние аксессуары для впечатляющего отпуска

05.09.22 / Обозреватель The Washington Times – в своей последней речи Байден дал волю внутреннему Муссолини

18.10.22 / О падших ниц

24.02.22 / Великобритания анонсировала новые поставки оружия в Украину

09.02.22 / Российские фигуристы отказались тренироваться на Олимпиаде на фоне допинг-скандала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика