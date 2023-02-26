Кириллов день: что нельзя делать 27 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Равноапостольный Кирилл жил в девятом веке в Византии. Он наравне с братом Мефодием считается создателем первой славянской азбуки. Кроме того, святые перевели Евангелие, Псалтырь, Апостол и другие религиозные труды с греческого на старославянский язык. Память византийского миссионера православные чтят 27 февраля.

Святой Кирилл рано осиротел – на воспитание и обучение его отдали священникам. Мальчик вырос и тоже решил посвятить свою жизнь служению церкви. Со временем он занял должность хранителя библиотеки собора Святой Софии, а также начал преподавать философию. Провел много лет в путешествиях, обращая язычников в христианство.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси существовало поверье, что человек, состригший ногти в день памяти святого, “сострижет” и годы свое жизни. Нельзя было отказывать в милостыне просящим. Ругань, сквернословие и сплетни были под запретом 27 февраля. Не рекомендовалось ночью заниматься домашними делами, чтобы не разбудить и не привлечь нечистую силу.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Наши предки называли праздник 27 февраля Кирилл Весноуказчик. Традиционно в день памяти святого на Руси варили сбитень из меда, трав и пряностей, а также готовились к приходу весны. Щебетание птиц за окном свидетельствовало о скором потеплении. Была и другая примета: если на дворе устоялась теплая погода, значит быть скорым морозам.