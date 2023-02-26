 

FAZ – способна поразить любую военную базу США в регионе — Иран заявил о разработке крылатой ракеты дальностью 1650 км

26.02.2023, 23:30, Разное
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Ракетный арсенал Ирана пополнила крылатая ракета Paveh, дальность полёта которой достигает 1650 км, передаёт Frankfurter Allgemeine. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амирали Хаджизаде. Он подчеркнул, что все военные базы США в регионе теперь находятся в зоне досягаемости иранских ракет. По словам Хаджизаде, цель Воздушно-космических сил Ирана с самого начала заключалась в том, чтобы «сделать военную машину и потенциал американцев неэффективными».


AP

Иран заявил о разработке новой крылатой ракеты средней дальности. «Крылатая ракета, дальность полёта которой достигает 1650 километров, пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран», — заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде. В эфире государственного телевидения были продемонстрированы кадры, показывающие новую крылатую ракету Paveh, пишет Frankfurter Allgemeine.

Хаджизаде отметил, что производимые в Иране ракеты имеют высокую точность. Он подчеркнул, что все военные базы США в регионе теперь находятся в зоне досягаемости иранских ракет. «С самого начала Воздушно-космические силы Ирана стремились сделать военную машину и потенциал американцев неэффективными», — пояснил он.

Кроме того, Хаджизаде заявил, что в настоящий момент Иран способен поражать американские военные корабли, находящиеся в радиусе до 2 тыс. км.

Как считает издание, Тегеран расширил свою ракетную программу, несмотря на возражения США и обеспокоенность ряда европейских стран. При этом иранские власти неоднократно подчёркивали, что программа носит исключительно оборонительный и сдерживающий характер.

В ноябре прошлого года Хаджизаде заявил, что Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету. «Я не думаю, что в ближайшие десятилетия будет найдена какая-либо технология, способная противостоять ей», — утверждал тогда командующий ВКС КСИР. Он подчеркнул, что ракета может проникать во все передовые системы противовоздушной обороны. Однако США отнеслись к его заявлению скептически.

В своём последнем выступлении Хаджизаде также упомянул эту ракету и заявил, что она может развивать скорость до 14,7 тыс. км/ч и двигаться за пределами атмосферы Земли, передаёт Frankfurter Allgemeine.


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