 

Die Zeit – Берлин приспособит излишки труб от «Северного потока — 2» для поставок СПГ

26.02.2023, 23:30, Разное
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Немецкие власти хотят использовать трубы, оставшиеся от строительства «Северного потока — 2», для расширения своей СПГ-инфраструктуры, пишет Die Zeit. С их помощью Берлин хочет создать подводящий трубопровод от плавучего терминала у острова Рюген до общины Любмин, где голубое топливо будет поступать в немецкую сеть газоснабжения. Ранее обсуждалась даже возможность использования уже проложенной линии, рассказывает издание.


AP

Немецкое правительство собирается использовать излишки труб, оставшихся от строительства «Северного потока — 2», для присоединения к газовой сети Германии нового терминала для приёма сжиженного природного газа, пишет Die Zeit. По этому поводу Берлин сейчас ведёт переговоры с находящейся в Швейцарии компанией Nord Stream 2.

Строительство российско-немецкого трубопровода, проходящего по дну Балтийского моря, уже завершено. С его помощью Германия собиралась существенно увеличить поставки голубого топлива из России, но после начала боевых действий на Украине реализация проекта была остановлена и линия так и не была введена в эксплуатацию, напоминает издание.

По имеющейся информации, на острове Рюген осталось 3000 труб, не использованных в ходе строительства. «Северный поток — 2», как и первый «Северный поток», подключены к немецкой сети газоснабжения в общие Любмин. Берлин собирается и в будущем выделить ему роль важнейшего центра для импорта энергии. Рядом с ним уже был запущен плавучий терминал для приёма СПГ, но ещё требуется создать подводящий трубопровод от берега Рюгена к Любмину.

Он будет пролегать параллельно с «Северным потоком — 2». Изначально в Берлине даже рассматривался вариант использования уже проложенных труб. Экологические активисты критикуют планы правительства по расширению импорта СПГ и называют их непропорционально большими. Против строительства терминала выступают и местные власти, а именно бургомистры курортного острова Рюген.  


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