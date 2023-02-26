Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма

Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», информирует РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

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