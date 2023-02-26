 

Посол России: Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине

26.02.2023, 21:10, Новости дня
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, сообщил посол РФ в стране Олег Степанов.

В комментарии РИА «Новости» он заявил, что «во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит».

Ранее на официальной странице канадского премьера было опубликовано заявление Трюдо, в котором он, в частности, утверждает, что «Крым всегда был и остается Украиной».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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