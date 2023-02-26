СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщили в СК России.

В Telegram-канале СК сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)».

По данным ведомства, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте.

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области.

Напомним, в ДТП в Новгородской области попали 25 легковых машин и семь грузовиков, организованы пункты обогрева для водителей, информирует оператор платных автодорог.

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