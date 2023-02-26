 

Осталась одна: тяжелая болезнь разлучила Арзамасову с любимым партнером

26.02.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Дзержинске завершился Первый Открытый российский фестиваль отечественного кино “Черноречье Фест”, который был организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа “Формула хороших дел”.

Программа фестиваля включала в себя не только насыщенную кинопрограмму, но и мастер-класс, и творческие встречи, и спектакли. Правда, не всем актерам удалось приехать в город химиков.

В день открытия “Черноречье Фест” его президент Сергей Новожилов рассказывал, что у Лизы Арзамасовой в спектакле “Ночь ее откровений” сменился партнер. Прежде она играла в нем с Игорем Лифановым, знакомому по сериалу “Бандитский Петербург”. Потом она стала выходить на сцену с Оскаром Кучерой. “У спектакля появились новые смыслы”, – пояснял Новожилов.

Но в итоге и Кучера в Дзержинск не приехал. “К сожалению, тяжело заболел Оскар Кучера, – рассказал Сергей Новожилов в день закрытия смотра. – И Лиза играет сегодня свой моноспектакль. У нас вот такая взаимовыручка – каждый актер и режиссер подставляет свое плечо”.

По слухам, у Оскара Кучеры обнаружили коронавирусную инфекцию.

Стоит заметить, что в афише спектакля, который Арзамасова сыграет в Нижнем Новгороде 15 декабря, вместо Кучеры значится Лифанов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / Мнение: Почему Россия стратегически важна для Китая?

27.12.20 / Мнение: Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

07.10.22 / Не все «бабушкины» методы так хороши: дерматологи назвали самое вредное для кожи лица

28.08.21 / Японцы выполнили захват спутника на околоземной орбите

08.12.21 / Гений нормальности

08.12.22 / Роберт Дауни-младший рассказал, кто подсадил его на запрещенные вещества

18.02.23 / Отличный тренд 2023, который подразумевает не только джинсы: как вписать в свой образ мешковатые штаны весной женщинам за 50

14.01.21 / Принцесса Евгения и Зара Тиндалл не покажут Елизавете II своих новорожденных детей, как того требует традиция

20.07.22 / Мнение: Не бунтуют – значит, одобряют

18.06.22 / На “Мерседесах” чиновников отключат ABS и подушки безопасности в знак солидарности с простыми россиянами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика