 

Nokia представила смартфон, который можно отремонтировать самостоятельно

26.02.2023, 20:35, Разное
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Компания HMD представила смартфон Nokia G22, который разработан с учетом простоты обслуживания и экологичности. Об этом пишет GSMArena.

Новинка оснащена 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 90 Гц. За производительность Nokia G22s отвечает бюджетный чип UnisocT606, который имеет 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб и 128 Гб соответственно. На задней панели устройства расположено трио камер: основной сенсор на 50 Мп, макромодуль на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. В комплект поставки Nokia G22 входит предустановленная ОС Android 12. Производитель обещает два обновления ОС в год и три года поддержки патчами безопасности.

Аккумулятор емкостью 5050 мАч рассчитан на 20 Вт проводной зарядки. Главным преимуществом Nokia G22 является возможность самостоятельного ремонта. Владельцы смартфонов могут приобрести необходимые детали на сайте iFixit, а затем самостоятельно заменить их. Замена батареи занимает около пяти минут, а замена экрана – 20.Nokia G22 можно приобрести в Великобритании с 8 марта по цене PS 150, или 13,6 тыс. рублей.


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