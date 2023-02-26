YouTube нашел видео, “взламывающее” телефоны Google Pixel

На YouTube было размещено видео двухлетней давности, которое затем было открыто смартфонами серии Google Pixel. Об этом рассказал Telegram-канал Rozetked.

Проблема присутствует только на смартфонах Pixel 6a и 6, а также Pixel 7 и 7. Это происходит при просмотре видео на YouTube. Смартфон продолжает работать в обычном режиме даже после перезагрузки. Один из владельцев Pixel заявил, что у него не произошло перезагрузки при использовании модифицированного YouTube Vanced.При открытии видеороликов YouTube на телефонах Android и iPhone проблем обнаружено не было.

Считается, что причиной самопроизвольных перезагрузок смартфонов является некорректная обработка HDR. Google пока никак не прокомментировал эту ситуацию.”Газета.Ru”, российский журналист, ранее заявила, что Google сделал “функцию волшебного ластика” доступной для всех пользователей Android и iOS.