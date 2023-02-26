Мнение: Двухвековое процветание Америки, либертарианцы против Украины и позиция Индии по СВО

1. Стратегия провокатора-мародёра, который греет руки на чужом горе, настолько традиционна для США, что даже не осуждается в американской культуре — как не осуждаются в культурах некоторых варварских народов, например, каннибализм или воровство. Проиллюстрирую цитатой из романа Джеймса Фенимора Купера, который вышел 200 лет назад. Роман называется «Пионеры, или У истоков Саскуиханны». Диалог героев:



— Это как сказать, судья, — возразил тот.

— На мой взгляд, чего-чего, а деревьев в здешних горах хватает. А если рубить их грех, то уж и не знаю, как мне быть. Я ведь своими руками вырубил леса на добрых полтысячи акров в штатах Вермонт и Нью-Йорк и надеюсь дотянуть до тысячи. Рубить деревья для меня первое удовольствие, и никакая другая работа мне не пришлась так по вкусу. Да только Джейд Рэнсом сказал, что сахару в этом году будет нехватка, потому как в поселок понаехало много нового народу. Вот я и уговорился с ним наварить тут сахару. А что слышно, судья, про золу? Выгодно еще поташ делать? Я думаю, пока за океаном будут драться, цены на него не упадут.

— Ты правильно рассуждаешь, Керби, — ответил Мармадьюк. — Пока в Старом Свете не перестанут бушевать войны, Америка будет процветать.

2. Американские либертарианцы выступили против участия США в прокси-войне с Россией. Оно и понятно. Во-первых, либертарианцы зиждят свою идеологию на принципе неагрессии, согласно которому люди должны иметь право на свободу и самоопределение, пока они не нарушают прав других. Во-вторых, либертарианцы считают, что государство должно быть незаметным и необременительным для народа. Нынешние американские элиты, которые не только насквозь коррумпированы, но и довольно глупы, в глазах либертарианцев являются опасными паразитами (ссылка):



«Третья» партия США призвала прекратить поддержку Украины <…>

Либертарианская партия США поддержала требование группы конгрессменов-республиканцев прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте партии.

«Мы поддерживаем недавно внесенную “Резолюцию об усталости от Украины”. Вся помощь Украине должна быть прекращена сейчас же», — говорится в публикации. Члены партии подчеркнули, что Вашингтон уже оказал многомиллиардную поддержку Киеву, потратив намного больше, чем следовало.

Предвосхищая очевидный вопрос — нет, идеология либертарианцев мне не близка. Свобода, особенно свобода предпринимательства, совершенно немыслима без сильного государства и жёстких правил игры. Однако если либертарианцы считают иначе, я готов откинуться на спинку кресла и посмотреть, как они будут строить свою мечту где-нибудь за пределами России. Соединённые Штаты на роль лабораторной крысы отлично подойдут.

3. Индия, как и 70 лет назад, призывает к миру на Украине. Индия — вообще довольно мирная страна, что неудивительно, если учесть её культуру, её историю и её огромный размер. Если бы индийцы были агрессивны, как европейцы, миллиардное государство давно бы уже развалилась на лоскутное одеяло воюющих друг с другом штатов.

Перед тем как англичан вытолкали из Индии, они пытались надолго поджечь регион, спроектировав неразрешимый конфликт Индии с Пакистаном. И действительно, отношения Индии и Пакистана не самые нежные. Но всё же план британцев провалился — индийцы и пакистанцы не только не воюют, но и вместе вступили в ШОС, чтобы Россия и прочие участники ШОС могли смягчать неизбежные трения.

Неудивительно, что Индия последовательно отказывается от какого-либо осуждения России, несмотря на мощное давление со стороны Запада. Некоторые скажут, что всё дело в российской нефти и в необходимости конкурировать с Китаем, однако это только часть индийской мотивации. Дружба с Россией и неприязнь к Британии тоже играют важную роль (ссылка):

Индия после встречи глав минфинов стран G20 не осудила СВО на Украине <…>

По результатам встречи глав Минфинов стран G20 Индия не осудила спецоперацию на Украине. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Индии.

«Мы все стали свидетелями того, как конфликт на Украине негативно влиял на мировую экономику. Большинство членов Большой двадцатки осудило этот конфликт, а также отметили, что эта война причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике», – говорится в заявлении индийского Минфина.

Также в заявлении сказано, что другие страны высказали иное мнение, предоставив отличные от общей западной повестки взгляды, а также различные оценки ситуаций и санкций.