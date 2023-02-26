 

Топы с баской вернулись в нашу жизнь: особенности нарядов в 2023 году

26.02.2023, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пожалуй, ни один элемент одежды нельзя назвать таким спорным, как баска. Ничто так не раздражает, как широкая оборка, собранная на талии. Однако нравится вам или нет, топы с баской вернулись в моду, и их можно было увидеть в большом количестве на модных показах. Есть и хорошая новость – этот тренд 2010 года в 2023 претерпел изменения, дизайн переосмысливается с нуля.

Преимущества баски

Баска — это прекрасная возможность поэкспериментировать с пропорциями. Баска помогает создать силуэт песочные часы – она делает талию уже за счет расширения бедер.

Этот стиль хорошо сочетается с одеждой оверсайз, например, с расклешенными брюками и макси-юбками.

На самом деле баска способна существенна освежить уличный стиль. В симметричной версии она выглядит сдержанно и современно. Выполненная из металлизированного материала, она становится авангардным элементом.

Баска продолжает возвращаться, так как ее вполне можно считать универсальной деталью одежды.

Современные тенденции

Топы с басками стали популярны на подиуме в 2010 году. Их стали носить знаменитости, после чего их запустили в массовое производство. Часто это были модели в упрощенном стиле, сшитые из эластичного материала.

Сегодня эта деталь выглядит иначе. Дизайнеры предлагают непринужденные вариации топов с баской – от элегантно застегнутых блузок до асимметричных воланов.

Топы с баской 2023

Белую атласную блузку с баской могут взять на заметку невесты, которые ищут оригинальную альтернативу традиционному свадебному платью.

Очень свежо и нежно выглядит очаровательная модель с цветочной вышивкой. Отличная идея для создания романтичного образа. Конечно, для повседневной носки подойдут не такие утрированные варианты, как на подиуме. В этом случае нужен более мягкий подход к тренду и выбор менее структурированных силуэтов.

Милая хлопковая блузка со шнуровкой, большим вырезом и объемными рукавами составляет прекрасный дуэт с синими классическими джинсами. Особый шарм придает завышенная линия талии.

Черная модель со скромной баской и V-образным вырезом смотрится великолепно. Ее украшают оригинальные рукава и декор из шитья.

Укороченная джинсовая блузка с баской со сборками – отличный вариант для создания образа в стиле тотал деним.

Модель зеленого цвета из ткани в рубчик с длинным рукавом доказывает, что все гениальное просто. Превосходный дуэт получился с брюками из кожи.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Топ с коротким рукавом и баской в складку – подходящий вариант для женщин с размером size plus. Модель хорошо сочетается с узкими джинсами и туфлями на высоких каблуках.

Шифоновая блузка на резинках с оборками и длинными рукавами выглядит очень элегантно. Резинка вдоль линии горловины позволяет носить ее как с открытыми, так и закрытыми плечами. Резинки подчеркивают женственность и придают образу изящества.

Полупрозрачная блузка с блестками не нуждается в сложном крое. Очаровательный присборенный рукав на манжете чуть ниже локтя и скормный воротник-стойка делают образ невероятно благородным. Она надевается поверх топа без бретелей и отлично подойдет в качестве праздничного варианта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.22 / Шольц считает себя богатым человеком

24.05.21 / Написал для проекта по мотивам замечательного доклада «Застой-2», который собрал Кирилл Рогов. В нем

28.10.22 / Рианна вернулась в музыку и выпустила первую песню за шесть лет

03.12.21 / Россиян предупредили о сильном подорожании одежды и обуви в 2022 году

15.02.21 / Муся Тотибадзе подтвердила роман с Антоном Лапенко

13.09.22 / Компания «Яндекс» запустила новое приложение на Android

08.05.22 / Мнение: Переброска (?)

02.09.22 / Извращенца Панина выставили за дверь в Испании: Рожей не вышел!

25.07.21 / Якутия выплатит китайским лесопереработчикам 40 млн долларов за сгоревший лес

15.01.23 / Овнов ждут заманчивые перспективы: Таро-прогноз на третью неделю января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика