Топы с баской вернулись в нашу жизнь: особенности нарядов в 2023 году

Пожалуй, ни один элемент одежды нельзя назвать таким спорным, как баска. Ничто так не раздражает, как широкая оборка, собранная на талии. Однако нравится вам или нет, топы с баской вернулись в моду, и их можно было увидеть в большом количестве на модных показах. Есть и хорошая новость – этот тренд 2010 года в 2023 претерпел изменения, дизайн переосмысливается с нуля.

Преимущества баски

Баска — это прекрасная возможность поэкспериментировать с пропорциями. Баска помогает создать силуэт песочные часы – она делает талию уже за счет расширения бедер.

Этот стиль хорошо сочетается с одеждой оверсайз, например, с расклешенными брюками и макси-юбками.

На самом деле баска способна существенна освежить уличный стиль. В симметричной версии она выглядит сдержанно и современно. Выполненная из металлизированного материала, она становится авангардным элементом.

Баска продолжает возвращаться, так как ее вполне можно считать универсальной деталью одежды.

Современные тенденции

Топы с басками стали популярны на подиуме в 2010 году. Их стали носить знаменитости, после чего их запустили в массовое производство. Часто это были модели в упрощенном стиле, сшитые из эластичного материала.

Сегодня эта деталь выглядит иначе. Дизайнеры предлагают непринужденные вариации топов с баской – от элегантно застегнутых блузок до асимметричных воланов.

Топы с баской 2023

Белую атласную блузку с баской могут взять на заметку невесты, которые ищут оригинальную альтернативу традиционному свадебному платью.

Очень свежо и нежно выглядит очаровательная модель с цветочной вышивкой. Отличная идея для создания романтичного образа. Конечно, для повседневной носки подойдут не такие утрированные варианты, как на подиуме. В этом случае нужен более мягкий подход к тренду и выбор менее структурированных силуэтов.

Милая хлопковая блузка со шнуровкой, большим вырезом и объемными рукавами составляет прекрасный дуэт с синими классическими джинсами. Особый шарм придает завышенная линия талии.

Черная модель со скромной баской и V-образным вырезом смотрится великолепно. Ее украшают оригинальные рукава и декор из шитья.

Укороченная джинсовая блузка с баской со сборками – отличный вариант для создания образа в стиле тотал деним.

Модель зеленого цвета из ткани в рубчик с длинным рукавом доказывает, что все гениальное просто. Превосходный дуэт получился с брюками из кожи.

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Топ с коротким рукавом и баской в складку – подходящий вариант для женщин с размером size plus. Модель хорошо сочетается с узкими джинсами и туфлями на высоких каблуках.

Шифоновая блузка на резинках с оборками и длинными рукавами выглядит очень элегантно. Резинка вдоль линии горловины позволяет носить ее как с открытыми, так и закрытыми плечами. Резинки подчеркивают женственность и придают образу изящества.

Полупрозрачная блузка с блестками не нуждается в сложном крое. Очаровательный присборенный рукав на манжете чуть ниже локтя и скормный воротник-стойка делают образ невероятно благородным. Она надевается поверх топа без бретелей и отлично подойдет в качестве праздничного варианта.