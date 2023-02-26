Мнение: О тревожном звоночке для Зеленского… Первое предупреждение?

От уже почти забытой пятничной пресс-конференции украинского президента Владимира Зеленского, подаваемой как «мощное информационное событие», остался только один кадр. Когда журналист из Азербайджана Мубариз Асланов попросил у спикера селфи для сына. Ещё один штрих к тому, что нынешний украинский лидер во всём стремится подавать себя как «анти-Путин». Вплоть до мелочей.

В остальном журналисты ушли с мероприятия при полном отсутствии новостей. Не считать же за таковые констатацию того, что ничего во взглядах украинского лидера на текущую ситуацию не поменялось за этот год: никаких переговоров, только #победа. И вроде бы #общество с этим согласно. И даже готово терпеть.

Но…

Уже прозвучал и «звоночек».

Немножко отстранённый и потому, возможно, более объективный взгляд издалека — при всём том, что «смотрящий» целиком и полностью на стороне Украины, без нюансов и полутонов.

Дело в том, что журналистка «5 канала», принадлежащего предыдущему нацлидеру, Петру Порошенко, в длинном спиче попыталась спросить у президента, почему ее канал был выключен из кабельных сетей и не взят в «телемарафон» и не цензура ли это. А также не считает ли Владимир Зеленский себя ответственным за то, что до последних дней перед началом российской спецоперации убеждал украинцев, будто «ничего страшного» не случится.

Ответ на него показал, что быть «символом, с которым все стремятся делать селфи», Владимиру Зеленскому нравится значительно больше, чем отвечать на неудобные вопросы. Он явно вышел из себя. И все услышали, что именно он, #Зеленский, «уничтожил» российское присутствие в парламенте, закрыл пророссийские телеканалы, Минских соглашений не подписывал (это явно был камень в огород своего предшественника) и вообще сыграл не последнюю роль в том, что Киев остаётся не подконтрольным России. Но ни на один из вопросов, заданных журналисткой, президент по сути так и не ответил. И все промолчали…

С другой стороны, показательно, что «неудобные вопросы» прозвучали вообще. И не исключено, что подобные им Владимиру Зеленскому будут задавать вновь и вновь — чем дальше, тем больше. Люди — не киборги, усталость накапливается у всех и разочарование от «затянутости» конфликта начинает проявляться. Да, сейчас, когда украинский президент является одним из самых популярных политиков мира, отсутствие ответов на критические стрелы ему особого вреда не наносит. Но так не будет продолжаться вечно. Уже сейчас понятно, что как минимум после завершения «украинского кризиса» (как дипломатично обозначили текущую ситуацию китайцы), а то и раньше, Зе-президенту и его команде будет уже недостаточно дежурных и предсказуемых лозунгов вместо ответов на неудобные вопросы.

Такой вот вежливый намёк издалека, пока ещё мягкий и «тонкий»?

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