Мнение: Общество без насилия

В мире с нарастающей силой и беспощадностью идет процесс бетризации, описанный еще в начале 70-х (!) гениальным фантастом Станиславом Лемом в романе “Возвращение со звёзд”. Я до сих пор не могу постичь – как, как пан Станислав до такой степени всё угадал?? Просто феноменально.

Суть сюжета в “Возвращении со звезд” – что на Земле случилась как бы позитивнейшая “био-революция” – британские ученые открыли чудесное лекарство, которое после одного укола полностью отключает у людей способность к агрессии и жажду убийства, то есть делает всех максимально спокойными, тихими и толерантными. Всем младенцам отныне вкалывают этот препарат еще в младенческом возрасте (да-да, как вакцину) – ну и всё, счастье наступило. На Земле полностью прекратились войны, даже практически исчезла преступность, наступил вечный мир и покой.

Собственно, весь роман и посвящен подробному описанию этого “дивного прекрасного мира”, причем глазами примерно нашего современника (Лем придумал, что это на Землю вернулись космонавты из очень долгого космического путешествия, на которое наложился еще и “парадокс Эйнштейна”, так что они проболтались в космосе 200 лет, и тут всё успело и измениться, и уже войти в новую колею).

И как раз среди прочих особенностей “нового мира без насилия и агрессии” Лем там отметил мимоходом, что “новое человечество” похерило практически всю так называемую “сокровищницу мировой культуры” – не только мифы начиная от Древней Греции, не только поэтов и писателей, но и оперы, балеты, пьесы и фильмы, а также картины и скульптуры, включая всех “классиков” – почти всё пошло под нож и забыто. Почему – ясно ежу: ведь, если вдуматься, почти вся литература и вся “классика” – так или иначе про агрессию и убийства, “сплошное насилие”, а “новые люди” не желают про такие гадости читать или смотреть.

Кстати, Лем там пророчески предвидел, что никакого “покорения космоса” в “Дивном новом мире” тоже не будет (что тоже можно понять, просто увидев слово “покорение” – у нового человечества таких стремлений – кого-то там покорять – нет и не может быть в принципе, так что обратно в космос новые земляне отправят тех же небетризованных космонавтов – с глаз долой, из сердца вон; да и те будут только рады улететь хоть к дьяволу, настолько чужим и холодным покажется им новый мир без насилия).

Главный герой так и не смог привыкнуть к “новой культуре”, а она там что-то в духе “Радио Релакс”, только на всех каналах сразу. Заодно необратимо изменился и секс, и сексуальные взаимоотношения – в общем, очень интересно почитать. Я-то читал подростком в начале 80-х, и тогда, конечно, тихо охреневал, “во поляк загибает!” Но теперь вижу, что Лем-то писал почти документальную прозу, только – про будущее.

В культуре, как видим (смотри ролик) “отмена” уже идет полным ходом. В ролике рассказ про то, как “отменяют” классику Диснея – но похожее идет повсеместно. Писали, как в тех же США в прошлом году так же пытались “отменить” фильм и роман “Унесенные ветром”, постоянно под угрозой исключения из библиотек находятся “Приключения Гекльберри Финна” (да и Том Сойер наверняка – там же страшный “индеец Джо” в роли отрицательного персонажа!). Дальше по списку и пойдет.

По радио рассказывали, что в Британии пытаются “отрезать хвост по частям” – там сказки жутко популярного на Западе Роальда Даля решили для начала не отменять вовсе, а лишь “править” – буквально переписывая в них “нетолерантные” описания и эпизоды. Понятно, что вскоре там поймут, что переписывать надо всё, поэтому проще просто сжечь. И т.д.

Удивлен, что пока еще “держится” трагедия “Отелло” – какой-то недосмотр: там ведь дикий мавр – то есть негр! – зачем-то душит белую женщину, что, естественно, не является толерантным вообще ни с какой точки зрения, кроме разве что той, что белые ничего иного и не заслуживают (но тогда непонятно, почему этот прогрессивный подход не отражен со всей возможной ясностью – надо, стало быть, переписывать).

И т.д. Уже очевидно, что “борьба с насилием” будет еще покруче “борьбы за мир” – немногим удастся ее пережить (Харви Вайнштейн не даст соврать). “Поколение снежинок” устроит такую чистку, что мертвящий идеал Общества Будущего, с содроганием описанный Лемом, будет близок, как в 18-м году. Или еще ближе.

Страшным оно будет, это общество без насилия.