 

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 44 374

26.02.2023, 19:47, Новости дня
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Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Он также добавил, что поисково-спасательные работы завершены почти в 21 тыс. зданий. Спасатели сосредоточены на работах по разбору завалов, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу число погибших в результате землетрясений в Турции составило 44 218 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.

Также в пятницу землетрясение произошло в турецком городе Сивас. Днем ранее подземные толчки зафиксировали в турецкой провинции Хатай.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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