 

Жители Берлина продолжили нести цветы к русскому танку

26.02.2023, 19:47, Новости дня
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Жители Берлина продолжили нести букеты к подбитой в ходе СВО боевой машине после того, как вандалы скинули цветы с выставленного у посольства РФ танка, сообщают СМИ.

Как информирует РИА «Новости», российский танк продолжают посещать жители города, принося с собой цветы.

Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов к месту событий приехал организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Он выставил перед танком ограждение, а также заявил, что это его проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.

Неравнодушные жители Берлина все равно продолжили через ограждение забрасывать цветы на танк.

Ранее сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.

Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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