Сланцевой нефти не существует: как американские маркетологи обманывали весь мир

Политолог и экономист

Михаил Хазин опубликовал в «Комсомольской правде» результаты своего расследования,

посвящённого мировому рынку нефти. Как оказалось, так называемая «сланцевая

революция» является мифом, созданным американскими предпринимателями и спецслужбами для манипуляции

мировым рынком углеводородов.

«В 2008 году

пул крупнейших банкиров и финансистов США поручили своим маркетологам

придумать, как снизить цены на нефть. Итогом их работы стало создание мифа о

возможности добывать углеводороды из сланца», – написал Хазин.

По оценкам

экономиста, общие затраты американцев на разработку и продвижение «сланцевой

революции» к 2015 году составили 20 миллиардов долларов, но снижение цен на

нефть позволило уже в 2017 компенсировать все расходы. Но основной целью

кампании было ослабление ключевых игроков мирового рынка углеводородов –

России, Венесуэлы и Ирана.

«Суммарно

только мы потеряли из-за американской провокации более триллиона рублей

недополученных доходов», – отметил Хазин.

В ближайшее

время Россия планирует организовать встречу ОПЕК+, чтобы обсудить действия США

по манипуляции рынком нефти. В случае, если доводы Хазина будут признаны

обоснованными, то против Вашингтона может быть подан иск на сумму в несколько

сотен миллиардов долларов.

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