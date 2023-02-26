Сланцевой нефти не существует: как американские маркетологи обманывали весь мир
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Политолог и экономист
Михаил Хазин опубликовал в «Комсомольской правде» результаты своего расследования,
посвящённого мировому рынку нефти. Как оказалось, так называемая «сланцевая
революция» является мифом, созданным американскими предпринимателями и спецслужбами для манипуляции
мировым рынком углеводородов.
«В 2008 году
пул крупнейших банкиров и финансистов США поручили своим маркетологам
придумать, как снизить цены на нефть. Итогом их работы стало создание мифа о
возможности добывать углеводороды из сланца», – написал Хазин.
По оценкам
экономиста, общие затраты американцев на разработку и продвижение «сланцевой
революции» к 2015 году составили 20 миллиардов долларов, но снижение цен на
нефть позволило уже в 2017 компенсировать все расходы. Но основной целью
кампании было ослабление ключевых игроков мирового рынка углеводородов –
России, Венесуэлы и Ирана.
«Суммарно
только мы потеряли из-за американской провокации более триллиона рублей
недополученных доходов», – отметил Хазин.
В ближайшее
время Россия планирует организовать встречу ОПЕК+, чтобы обсудить действия США
по манипуляции рынком нефти. В случае, если доводы Хазина будут признаны
обоснованными, то против Вашингтона может быть подан иск на сумму в несколько
сотен миллиардов долларов.
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