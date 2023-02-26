 

N-TV – расширение на восток было ошибкой — лидер немецких левых призвала распустить НАТО

26.02.2023, 19:19, Разное
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НАТО необходимо распустить и заменить коллективной системой безопасности, частью которой станет и Россия, сказала сопредседатель Левой партии Германии Жанин Висслер. По её словам, Североатлантический альянс не выполняет функцию гаранта безопасности и стабильности в мире и ведёт войны, нарушающие нормы международного права. К тому же она назвала расширение военного блока на восток ошибкой, которая привела к украинскому конфликту.


AP

Сопредседатель Левой партии Германии Жанин Висслер призвала распустить Североатлантический альянс, пишет N-TV. По её словам, НАТО необходимо заменить коллективной системой безопасности, частью которой станет и Россия: «Стабильную международную безопасность можно обеспечить только в том случае, если все важные государства будут включены в общую систему безопасности».

Утверждение о том, что, если бы НАТО не было, российские войска находились бы уже в Прибалтике, Висслер считает ложным: «Я не считаю, что Путин собирается вскоре напасть на Прибалтику». «Да и НАТО само — отнюдь не гарант безопасности и стабильности в мире. Оно само вело войны, нарушающие нормы международного права, — в Афганистане или на Балканах».

Левый политик назвала ошибкой расширение альянса на восток и одной из причин возникновения украинского конфликта. Но это не оправдывает действия России, отметила она. Висслер опровергла утверждения, что её партия питает «симпатии» к Москве. Речь идёт о том, что «мы не хотим военной конфронтации с Россией», объяснила она.


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