 

Пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra жалуются на неработающий Wi-Fi на своем смартфоне

26.02.2023, 19:11, Разное
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Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra рассказали о проблеме с подключением сетевого модуля к сетям Wi-Fi 6. Об этом пишет Android Central.

По словам пострадавших, при подключении к Wi-Fi телефон отображает уведомление “Подключен, но нет доступа к Интернету”. Первая жалоба на сетевые функции поступила почти сразу после запуска Galaxy S23 Ultra. В Samsung обратился один пользователь, которому пришлось заменить телефон по гарантии. Однако та же проблема возникла и на втором устройстве.

Сбой происходит в маршрутизаторах Wi-Fi 6, использующих стандарты 802.11ax и WPA3.Android Cental утверждает, что ошибка была частично исправлена вскоре после февральского обновления. Однако она все еще иногда появляется. Вполне вероятно, что компания все же решит эту проблему в будущих обновлениях. Единственное решение – перейти с Wi-Fi 6 (или более ранней версии), чтобы устранить проблему.


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