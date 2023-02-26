Пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra жалуются на неработающий Wi-Fi на своем смартфоне

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra рассказали о проблеме с подключением сетевого модуля к сетям Wi-Fi 6. Об этом пишет Android Central.

По словам пострадавших, при подключении к Wi-Fi телефон отображает уведомление “Подключен, но нет доступа к Интернету”. Первая жалоба на сетевые функции поступила почти сразу после запуска Galaxy S23 Ultra. В Samsung обратился один пользователь, которому пришлось заменить телефон по гарантии. Однако та же проблема возникла и на втором устройстве.

Сбой происходит в маршрутизаторах Wi-Fi 6, использующих стандарты 802.11ax и WPA3.Android Cental утверждает, что ошибка была частично исправлена вскоре после февральского обновления. Однако она все еще иногда появляется. Вполне вероятно, что компания все же решит эту проблему в будущих обновлениях. Единственное решение – перейти с Wi-Fi 6 (или более ранней версии), чтобы устранить проблему.