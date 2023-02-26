 

Финская Nokia изменила свой логотип и стратегию

26.02.2023, 19:10, Разное
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Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила в воскресенье о пересмотре стратегии и представила новый логотип.

“Мы рассматриваем цифровые технологии как способ изменить бизнес, промышленность и общество. Она способна значительно повысить производительность, устойчивость, доступность”, – в объявлении Пекка Лундмарк, президент Nokia, цитируется: “Сегодняшнее обновление компании и новая технологическая стратегия будут представлены с акцентом на раскрытие потенциала сетей – создание будущих сетей, отвечающих облаку”.

Компания обновила свой логотип. На новом логотипе изображены пять фигур, составляющих слово Nokia, а синяя эмблема Nokia была удалена. Новый логотип Nokia отражает ценности и миссию компании. В заявлении Nokia говорится, что он был создан как символ сотрудничества. Nokia считает, что это имеет решающее значение для раскрытия потенциала сетей: раскрытия таких преимуществ, как устойчивость, производительность и доступность.


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