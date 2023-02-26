«Откуда вдруг столько русских, и почему они все беременные?»

Аргентина обиделась на россиян за то, что те ею воспользовались.

Аргентина в прошлом году внезапно выбилась на лидирующие позиции среди российских туристов (и особенно — туристок). Наших сограждан не останавливал ни тот факт, что в стране высокий уровень преступности, ни то, что Аргентина — это другой материк, лететь туда долго и с пересадками. Преимуществ у Аргентины оказалось гораздо больше: безвизовый въезд для жителей России, прекрасный уровень медицины — в том числе и бесплатной.

Но самое главное: ребенок, рожденный в Аргентине, сразу же получает гражданство по «праву почвы», а у его родителей появляется легальное право находиться в стране на основании вида на жительство. В ближайшие год-два после рождения новоиспеченного аргентинского гражданина они смогут претендовать и на гражданство, которое дает право безвизового въезда в 170 стран мира, в том числе в страны Евросоюза, Великобританию и Японию.

Внимание СМИ к массовому приезду беременных россиянок в Аргентину привлек инцидент, произошедший в начале февраля. В аэропорту Буэнос-Айреса, в транзитной зоне, задержали сразу шесть российских девушек, находящихся на поздних сроках беременности. Им угрожали депортацией из-за предоставления недостоверной информации о въезде. Миграционная служба назвала девушек Falso Turista — ложными туристами. В итоге их впустили в страну после вмешательства российского консула и адвокатов.

Национальная миграционная служба тем временем ведет расследование по делу о «родильном туризме». Впрочем, это не значит, что россиян в Аргентине не ждут или не рады тому, что они решают рожать там детей, как стали писать некоторые СМИ. Проблема немного в другом.

Falso Turista

ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА «АРГЕНТИНА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»:

«Этой ночью [с 8 на 9 февраля] поступила информация о том, что нескольких беременных жителей РФ не пропустили на территорию Аргентины из транзитной зоны аэропорта Эсейса.

В частности, первое такое сообщение поступило в 00:36 минут 9 февраля, когда в одном из чатов прозвучала просьба о юридической помощи для прохождения границы. Со слов источника, она прилетела в Аргентину с собакой и со «всеми необходимыми» документами. Чуть позже также появилось подтверждение этой информации со ссылкой на местного риелтора о том, что нескольких женщин также развернули на границе и отправляют обратным рейсом. Основная причина: несоответствие заявленной цели пребывания в стране («Falso turista»). Перелет осуществлялся Эфиопскими Авиалиниями. У другого пассажира авиакомпании Iberia, летевшей из Барселоны, также требовали обратный билет и довольно серьезно изучали все документы (ситуация решилась предоставлением билета на автобус в другую страну). Есть свидетельства о том, что на границе стали сильно акцентировать внимание на целях прибытия в страну. В частности, у девушек уточняют «не беременны ли они». По сообщениям людей, осуществляющих транспортные услуги в Аэропорту, до 9 февраля ситуация с проходом беременных жителей РФ была в норме. Сотрудники консульства РФ, знакомые с ситуацией, подтверждают происшедшее: «Это не слухи, и две это только со вчера. Есть с позавчера тоже» — такое сообщение в телеграм-канале «Аргентина на русском языке» появилось 9 февраля (орфография и пунктуация авторские. — Ред.).

В других местных телеграм-каналах в это время стали появляться видео из аэропорта Буэнос-Айреса: девушки, находящиеся на поздних сроках беременности, некоторые — в сопровождении мужей и детей — сидят на полу рядом с окнами паспортного контроля. Подстелив под себя куртки, кофты. Одна из девушек держит на руках переноску, в которой сидит небольшая собачка.

Мария Коновалова была в числе задержанных у паспортного контроля россиянок, она рассказала РБК, что ее и других беременных девушек продержали около шести часов в зоне паспортного контроля, а затем сообщили о решении их депортировать: «Когда мы просили хотя бы принести нам воды, нам сказали, что вода есть в туалете из-под крана. Потом вызвали «одиночек» (Коновалова имеет в виду девушек, которые прилетели одни. — Ред.) и настоятельно просили подписать акт о том, что мы фальшивые туристы. Сфотографировать и хотя бы перевести документ удалось только после истерики и скандала. До этого просто не давали бумагу в руки».

Егор Васильков,

автор телеграм-канала «Аргентина на русском языке», рассказал «Новой», что ему известно о произошедшем:

— Ситуация довольно мрачная. Пятьдесят человек по признаку наличия у них паспорта Российской Федерации отвели в отдельную сторону, на протяжении нескольких часов допрашивали, оказывали психологическое давление с целью выявить среди них каких-то правонарушителей. Одна из девушек дольше всех просидела в транзитной зоне — пять дней, спать ей было предложено на полу, врач к ней приходил один раз, и то довольно номинально. Все это очень существенные нарушения миграционного закона Аргентины. Многие сознательные российские граждане стали кричать, что эти девушки сами виноваты — но им нужно почитать законы Аргентины, которые гласят, что право человека на эмиграцию является существенным, одним из самых важных. Никто не может отменять это право и как-то его угнетать. Аргентина — это страна эмигрантов, и тут не может быть другого закона. Адвокатов к девушкам не допускали, консул пронес им гуманитарную помощь. Сейчас, насколько мне известно, депортация им уже не грозит. Они проходят плановые обследования.

Суд, состоявшийся вскоре, встал на сторону россиянок и постановил разрешить им въезд в Аргентину «по гуманитарным причинам», так как девушки находятся на поздних сроках беременности. Сейчас с ними все хорошо, и депортация им уже не грозит. Между Россией и Аргентиной действует соглашение о безвизовом 90-дневном нахождении в стране в качестве туриста. А после рождения детей девушки получат вид на жительство, который позволит им и дальше легально находиться там.

Беременные россиянки, в сопровождении мужей и детей, застрявшие в транзитной зоне аэропорта Буэнос-Айреса. Скриншот

Адвокат Кристиан Рубилар, представляющий интересы трех россиянок, сообщил, что по окончании судебного заседания по этому инциденту удалось подтвердить, что критерием для задержания стал тот факт, что беременные девушки въехали в страну в одиночку: «Сегодня в Аргентину смогли заехать около 30 семей и путешествующих в одиночку мужчин. И никто из них не был задержан. Задержали только беременных женщин, которые путешествовали одни».

Чем вообще был вызван этот инцидент в аэропорту и такая резкая реакция миграционной службы? Расследованием «родильного туризма» в стране, которое продолжается еще с лета прошлого года.

Флоренсия Кариньяно. Фото: ruargentina.com

— Проблема в том, что они приезжают, рожают детей и после этого покидают Аргентину, чтобы никогда больше не возвращаться. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так,

— пояснила директор национальной миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно. По ее словам, в ночь на 9 февраля рейсом Ethiopian Airlines в Аргентину прилетели 33 россиянки на поздних сроках беременности.

Флоренсия Кариньяно заверила, что законодательство Аргентины поддерживает мигрантов, желающих переехать в страну. Однако в стране недопустима деятельность «мафиозных организаций», которые предлагают людям за большие деньги помощь в процедуре получения аргентинского паспорта по системе: родил–получил документ–улетел.

Именно поэтому еще с лета Национальная миграционная служба, которая зафиксировала существенный приток российских жителей в страну, особенно беременных женщин на поздних сроках, опросила 350 девушек в рамках своего расследования.

— Действительно, женщин вызывали на добровольные допросы с августа. Тогда говорили о том, что внутреннюю разведку (аналог нашего ФСБ) заинтересовало, что вообще происходит, почему тут вдруг столько русских, откуда они свалились и почему они все беременные, — рассказывает Егор Васильков. — На этих допросах показывали фотографии отдельных лиц, которые занимаются здесь консультационными услугами по легализации с акцентом на роды. Аргентинское законодательство трактует подобное как человеческий трафик, торговлю людьми. Подобная деятельность очень сильно смущает местную власть и возмущает многих членов аргентинского общества. Консультационные компании открыто публиковали цены: 15 тысяч долларов за свои услуги. Просто на сайте вывешивали такой ценник. А зарплата в Аргентине, чтобы считаться средним классом, — 600 долларов в месяц. Я бы не рекомендовал никому пользоваться услугами подобных компаний, чтобы не вляпаться в подобную историю. Здесь все можно сделать самостоятельно, спокойно родить и остаться жить счастливо.

Одна из компаний, которая оказывает услуги по организации родов в Аргентине с дальнейшей легализацией родителей, — Baby.RuArgentina. Она, в числе прочих, привлекла внимание миграционной службы.

На главной странице сайта — картинка с пингвином. По аналогии с аистом, который несет в клюве пеленку с ребенком: пингвин держит пеленку с аргентинским паспортом: «Роды в Аргентине. Второй паспорт для родителей быстрее всего в мире!»

В интервью The Guardian основатель Baby.RuArgentina Кирилл Маковеев рассказывал, что его фирма за последний год помогла более чем ста россиянкам и их партнерам обосноваться в стране. «Сейчас у нас все забронировано до мая 2023 года», — сказал Маковеев. Издание сообщает, что Кирилл Маковеев переехал в Аргентину в 2014 году, сначала работал гидом, но быстро увидел потенциал в развитии направления «родильного туризма» в стране. И в 2018 году основал свое агентство.

Глава консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгий Полин сообщил, что в 2022 году в Аргентину приехали от 2000 до 2500 россиян, многие из которых были беременными женщинами.

По словам же Кариньяно, всего за прошлый год в страну въехало около 10,5 тысячи беременных гражданок России. При этом довольно существенное количество людей приезжают за получением паспорта, а затем уезжают и не возвращаются.

«Не могу сказать, что здесь все знают, что такое Россия. Это приятно в текущей повестке»

— Мы уехали из РФ в начале 2021 года, и выбор рожать или не рожать в РФ для нас вообще не стоял, — рассказывает «Новой» Алена, она приехала с мужем в Аргентину чуть больше месяца назад. — Последние два года мы жили в ближайшей к РФ стране бывшего Советского Союза, куда эмигрировало много россиян с 24 февраля. Но когда мы задумались о беременности и родах, нужно было найти место, где медицина была бы на более высоком уровне. К тому же встал важный вопрос о легализации нас как родителей. Вариант с Аргентиной был известен и комфортен. Мы не планировали приехать, родить и уехать. Мы хотели ассимилироваться и в целом — стать частью этого общества. Аргентина выглядела максимально интересно. Климат, удаленность от России, что тоже хорошо — не ровен час, нажмут на кнопку… Продукты очень хорошего качества, высокий уровень медицины.

Алена рассказывает, что перед полетом ей нужно было сходить на консультацию к врачу, сделать УЗИ и получить справку о сроке беременности на английском языке. Эту справку могут запросить при посадке сотрудники авиакомпании: «У меня не было проблем с получением справки, но я знаю, что в РФ девочки часто не получают такие справки или им не хотят давать их на английском языке. В итоге они вынуждены заказывать их в разных сомнительных местах».

Когда Алена с мужем прилетели в Буэнос-Айрес, у нее уже был виден живот — она была на 25-й неделе беременности, но при прохождении паспортного контроля ей не задавали вопросов.

Фото: unsplash

— Мы летели не из России, с нами на рейсе была всего одна беременная, но она не говорила по-русски. Насколько я помню, никаких сложностей у нее не было. Чаще женщины переезжают впритык — 35–36-я неделя. Это крайний срок, когда авиакомпании разрешают перелет. Многие занижают сроки беременности для полета — как раз чтобы получить разрешающую полет справку. На мой взгляд, это просто какое-то безумие: ты рискуешь собой, рискуешь малышом…

Мне кажется, что главный вопрос этой истории лежит не в плоскости самих родов в Аргентине. Здесь есть какой-то другой подтекст.

Миграционная служба совершенно справедливо замечает, что россияне хотят использовать Аргентину для получения паспорта. Я думаю, что никакой стране не понравится, если люди рожают, получают документы и уезжают.

Аргентина — солнечная страна с южным темпераментом. Я знакома с континентом, поэтому для меня Латинская Америка была понятна и ожидаема. Без каких-либо сюрпризов. Единственный сюрприз — это то, что уровень преступности здесь гораздо ниже, чем все говорят. Чувствую я себе здесь гораздо лучше. В целом не могу сказать, что здесь прямо все знают, что такое Россия, что там происходит. Это приятно в текущей повестке. Я наблюдаюсь в платной клинике, где персонал говорит по-английски. Нравится бережное отношение врачей. Оно очень трепетное. Это мой первый ребенок, мне не с чем сравнивать. Но в Москве у меня много подруг рожали — кто платно, кто бесплатно, — и они, конечно, нередко сталкивались с негативом, грубостью, бестактностью.

«Аргентина очень хочет, чтобы родившийся аргентинец был аргентинцем»

— Русские, как и украинцы с 2014 года, действительно находят, что в Аргентине отличная медицина. Это не обман, здесь великолепная медицина, — рассказывает Егор Васильков. — Абсолютно современная, бесплатная, если платная — то местами очень дешевая.

Один раз мне нужно было срочно попасть с ребенком в госпиталь, ничего кроме публичного (бесплатного) госпиталя рядом не было. Мы пошли туда, нам дали лекарства, консилиум врачей из десяти человек посмотрел моего новорожденного.

Сравнивая эту ситуацию в Аргентине с Грузией, где я жил до этого, скажу одно: это небо и земля. Сейчас у нас уже есть вид на жительство, мы пытаемся приобрести коммерческий полис медицинского страхования, который стоит порядка 100 долларов в месяц на всю семью, — и туда входит просто что-то невероятное. Недавно у моего ребенка на протяжении нескольких дней была температура. За два часа у него взяли анализ крови, сделали флюорографию на самых современных аппаратах. Внутри этот госпиталь напоминал семизвездочный отель. Как отец я чувствую себя абсолютно уверенно. Это первое, почему все выбирают Аргентину — здесь просто безопаснее рожать и лечиться.

Фото: ITAR-TASS

Егор Васильков продолжает: «Но всегда есть не самые далекие люди, которые считают, что ты родишь, получишь паспорт и будешь без проблем путешествовать по миру. Огромное количество компаний, которые специализируются на предоставлении россиянам других гражданств, оседлали тему с Аргентиной. Стали предлагать помощь в легализации здесь. И запустили рекламу в Инстаграме (входит в компанию Meta, которая признана экстремистской и ее деятельность запрещена в России. — Ред.). Они превратились в «зазывал», которые стали говорить, что здесь медом намазано. Надо сказать, что русская душа смекалистая. Многие будущие мамы и папы стали приезжать сюда с вопросами: а как родить и быстро отсюда свалить? Но поход за паспортом — это не поход в супермаркет.

Егор Васильков рассказывает, что фирмы, продающие услуги по легализации в Аргентине, волей или неволей морочат голову своим клиентам:

— Рожденный здесь человек действительно получает на всю жизнь паспорт Аргентины. Его родителям миграционная служба дает постоянный вид на жительство. Его не нужно продлевать, он действует 15 лет, а потом его можно просто обменять.

С этим видом на жительство вы можете пойти в суд, показать источники дохода. Суд проверит, что вы не судимы, разошлет запросы в разные ведомства — и только тогда примет решение о том, получаете ли вы гражданство Аргентины. То, что в некоторых СМИ распространяется «приехал–родил–получил паспорт» — это некорректно. Срок получения паспорта довольно долгий. Может быть, до нескольких лет.

Аргентина очень хочет, чтобы родившийся аргентинец был аргентинцем. Здесь начинается та самая коллизия. Если они хотят, чтобы у ребенка-аргентинца был доступ к Аргентине, где бы он ни был, то зачем им чинить препоны его родителям? Если у этих людей отозвать вид на жительство — им будет сложнее сюда летать. Как сейчас в текущих условиях миграционная служба решит эту коллизию? Я думаю, Конституционный суд должен будет что-то по этой теме вынести. Но мы понимаем, что прецедент задержания шести девушек в транзитной зоне был сигналом, что нельзя приезжать сюда в таком количестве и рожать здесь.

Татьяна Васильчук,

спецкор «Новой газеты»

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