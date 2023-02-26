 

Мнение: Путин о распаде России

26.02.2023, 19:05, Разное
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Владимир Путин меня одного удивил? Или не только меня? В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент России заявил, что в случае распада Российской Федерации,  русский народ вряд ли сохранится как этнос.  Мол, этнос расколется на части — «будут московиты, уральцы и другие».

Оказывается, Запад хочет поделить Россию на разные образования, чтобы помыкать ими и поставить их под свой контроль. Мол, «это же все в планах было, эти планы — они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались <…> не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано» (цитаты отсюда).

Интересно, что это за бумажки, содержание, которых Владимир Путин пересказал всей стране?

У меня есть сильные подозрения,  что кто-то подсунул президенту России «План Даллеса» вместе с «Протоколами сионских мудрецов»… И убедил, что это не фальшивки, а совсем свежие документы, только-только добытые российской разведкой чуть ли не с рабочего стола президента США.

Или мои подозрения беспочвенны? И план разделения России действительно существует?

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Источник: Ирек Муртазин


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