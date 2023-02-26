Мнение: Истоки массовых заблуждений, Боррель об экономике России и затраты США на Украину

1. Почему наши соседи впали в суеверия и заблуждения, казалось бы немыслимые для современного общества? Вот версия (ссылка):



В интернете я часто вижу реакции в стиле:

– Как они [наши соседи] могут верить, что русские – это смесь монголов и мокшан?

– Как они могут верить, что русский язык произошел от смеси украинского и татарского?

– Как они могут верить, что это СССР развязал Вторую Мировую и чуть ли не напал на Гитлера?

И даже:

– Как они могут верить, что они выкопали Черное море и научили египтян письменности?

Действительно, все это нам кажется какой-то глупостью, в которую просто невозможно поверить нормальному человеку. Но теперь осмотритесь по сторонам и ответьте себе честно, как много вокруг вас людей, которые верят, что:

– Через прививки нас всех чипировали.

– США устроили землетрясение в Турции.

– Вышки 5G созданы для зомбирования.

– Гадалки говорят правду.

– Американцы не летали на Луну.

– Египетские пирамиды невозможно было построить без помощи инопланетян.

и даже:

– Земля плоская.

Людей, которые верят хотя бы в один из этих пунктов, в нашей стране – десятки миллионов. И это при том, что:

– В школе нас учат совершенно иному.

– По ТВ и в интернете регулярно выступают ученые, которые по полочкам все это опровергают и просят не верить во всякую чушь.

– Пишутся сотни книг, где все аргументы разбиваются в пух и прах с точки зрения физики, истории, астрономии, логики и т.д.

Но все равно находятся десятки миллионов людей, которые верят. Более того, на их веру в 90% случаев влияют какие-то ролики каких-то блогеров, какие-то сомнительные книги или что еще хуже – некие сообщения в групповых чатах (вот уже где рассадник мракобесия).

А теперь представьте, что:

А) Нам говорили бы не про какие-то “запредельные” вещи, вроде планеты Нибиру и рептилоидов, а нечто вполне допустимое. Например: “Колумб имел русские корни и родился в Новгороде”.

Б) Об этом бы нам рассказывали в школе и институтах.

В) Об этом бы вещали ученые по ТВ и на всех площадках в интернете.

Г) Об этом писалось бы в книгах, причем с иллюстрациями.

Д) И это длилось бы 30 лет подряд.

Как много людей сейчас бы в это верило? Ответ: 99%. Ну, ладно. 95%.

Именно так это и работает. Люди, которые верят, что русский язык придуман 200 лет назад, а сами русские – это вообще не славяне… Так вот, эти люди не дураки. Они – такие же люди, как и все люди на планете. Как большинство из нас.

Просто их 30 лет обрабатывали, причем на самом серьезном уровне – от школы до видеоблогеров.

И если сегодня вы видите человека, который после просмотра передачи по ТНТ поверил в существование экстрасенсов, то как вы думаете, сколько бы людей верило во фразу “русские не славяне” если бы им все вокруг говорили об этом 30 лет подряд?

Не нужно считать других идиотами. Все люди плюс/минус одинаковые. И если бы мы все жили на той территории, 90% из нас верили бы в то же самое, что и наши соседи.

Так что никакого “особенного склада ума” там нет. Там есть чудовищный эксперимент по массовому искажению мировоззрения целого народа.

Здесь следует подчеркнуть существенную разницу. Сторонников антинаучных ересей у нас в стране немало, однако они не находятся у руководства государством, а также, за некоторыми исключениями не сидят в администрации вузов и исследовательских институтов, в министерстве образования и министерстве культуры. Также в России есть радикалы и экстремисты — в любой стране есть. Но российское государство борется с ними, а не поддерживает их.

На Украине иначе. Там сторонники лженауки, экстремисты и радикалы либо находятся у власти, либо жёстко подминают под себя всех, кто попал в эту власть на выборах, когда какие-то остатки демократии на Украине ещё были. И происходит это при полной поддержке и с санкции Соединённых Штатов, без вмешательства которых, – в условиях настоящей демократии и настоящей свободы слова, – власть на Украине давно бы вернулась к относительно вменяемым людям, а фанатики и откровенные западные марионетки были бы отодвинуты от кормушки. Так произошло через несколько лет после цветной революции в Египте, так спустя 10 лет произошло в Грузии.

2. В комментариях сторонники левых идей и поражения России продолжают рассказывать из-под прокси, как россиянам плохо теперь живётся, и как жестоко страдает наша экономика. Тем временем даже западные лидеры начали уже признавать, что дела в России идут хорошо (ссылка):



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero признал, что прошлый год не стал плохим для российской экономики, несмотря на введенные Западом санкции.

По словам Борреля, экономика России выдержала ограничения из-за взлетевших цен на энергоносители. Однако сейчас цены вернулись к показателям, которые были до начала спецоперации на Украине, уверен он. <…>

При этом политик отметил, что санкции ввели «почти против всего, что можно было».

3. США тратят на Украину больше денег, чем тратили в среднем за год на свои крупнейшие войны, которые они вели в прошлом (ссылка):

​​За год украинского конфликта военные транши США Киеву уже превысили средние ежегодные расходы на афганскую войну. А если учитывать ещё и финансовую помощь, то расходы на Украину будут сопоставимы с тратами на Вьетнам и Ирак – в пересчёте на нынешние цены.

В Конгрессе повторно представили резолюцию об аудите украинских траншей. В прошлом году её заблокировали демократы – но сейчас большинство уже у республиканцев. Автор резолюции – Марджори Тейлор Грин – потребовала остановить сползание США в третью мировую войну.

Это, во-первых, к вопросу о степени вовлечённости США в конфликт. А во-вторых, столь огромные расходы означают, что сопротивление участию США в этом конфликте со стороны рядовых американских граждан и оппозиционных политиков будет довольно серьёзным, как было и с предыдущими масштабными войнами, развязанными Вашингтоном. Согласно опросам, уровень недовольства американцев Украиной постепенно растёт.