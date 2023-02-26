Шоколадный балаяж и каштановые блики: самые модные коричневые виды окрашивания на 2023 год, которые сделают моложе

Правильный выбор оттенков краски для волос очень важен, если вы хотите стать моложе на несколько лет. Блеск, подвижность, густота и объем – отличительные черты здоровых, молодых и красивых волос. Если вы заметили, что локоны стали матовыми, лишенными легкости, как будто безжизненными, возможно, пришло время подумать о том, чтобы вдохнуть в них жизнь каштановыми бликами.

Уход за волосами

Да, так же как и лицо, они нуждаются в хорошем уходе. Не забывайте использовать продукты, подходящие для вашего типа волос, и применяйте питательную, увлажняющую или восстанавливающую маску один раз в неделю. Кроме того, есть безошибочный способ мгновенно омолодить каштановые волосы – это акцентные блики. Они добавляют яркости и глубины прическе. Этот способ на пике популярности в 2023 году.

Коричневое мелирование: тенденции 2023 года

Здесь вы можете увидеть все основные тенденции, которые будут в моде в 2023 году. С помощью экспертов мы расскажем немного больше о каждом из популярных видов мелирования. Выберите тот, который лучше всего соответствует потребностям ваших волос.

Шоколадный балаяж

Кончи Ариас объясняет, что это одна из предпочтительных техник для осветления волос с очень естественным результатом. В частности, шоколадные тона очень хорошо работают на каштановых волосах, создавая мягкие и очень лестные цветовые переходы.

Подсветка лица

Техника заключается в осветлении лобных прядей, обрамляющих лицо. Быстрая укладка, простая в уходе и с фантастическими результатами. Если мы хотим получить мягкий акцент, то выбираем оттенки, которые немного светлее, чем у основы. А если хочется оставить сильное впечатление, то выбираем оттенки с большим контрастом, объясняет эксперт.

Древесные оттенки

Они воссоздают игру теплого солнечного света на древесных волокнах и особенно подходят для темных волос. Для этого обычно добавляют золотистые и теплые тона, с очень органичными переходами.

Огненные оттенки

Красноватые тона прекрасно сочетаются с коричневой основой и придают ей стиль и индивидуальность. Можно сделать более мягкие акценты, интегрированные во всю площадь полотна, или, наоборот, обозначить выраженные пряди.

Расплавленная карамель

В этом случае волосы темнее у корней и постепенно светлеют по мере достижения кончиков, переходя к карамельным тонам, которые придают волосам особый блеск.

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Дымчатое золото

Мы можем определить дымчато-золотые пряди как новый омолаживающий балаяж, который осветляет темные волосы. Моника Дуке, директор салона Seensay в Сантандере, объясняет, что метод нанесения такой же, но в данном случае мы работаем с каштановыми волосами и больше подчеркиваем контуры лица, чтобы придать лицу сияние.

Коричневые блики: балаяж капучино

Еще один оттенок, который будет хитом в этом году, – каштановый капучино. Для этого пепельные оттенки комбинируются с более светлыми коричневыми оттенками. Результат – многомерная грива, наполненная блеском, телом и сиянием. Мелирование полностью интегрируется с волосами, обеспечивая суперестественный стиль.

Естественные, каштановые локоны

Это именно то, чего достигают ваши волосы с помощью хайлайтера. Его наносят прядь за прядью, чтобы цвет идеально распределялся и создавался идеальный переход между корнями и остальными волосами.

Тонкие пряди и переходы

Техника тонких линий очень похожа на бэбилайтс и позволяет достичь того же многомерного эффекта, но они намного тоньше и еще больше сливаются с волосами. Дженнифер Лопес прибегла к этому приему, чтобы осветлить свои длинные волосы на несколько тонов, не жертвуя естественностью.

Каштановые локоны останутся сильным трендом в 2023 году. Натуральные блики наносятся от корней и скользят по волосам, достигая большей интенсивности на контурах и концах. Эта комбинация создает многомерный эффект на темных волосах. Красота – это ваш выбор.