Весам замок подавай: какая свадьба мечты у каждого знака зодиака

День свадьбы можно представлять по-разному, используя самые заветные желания и силы воображения. Обстоятельства наложат на этот образ мечты свой отпечаток, но неизменной остается связь нашей свадебной мечты с предпосылками астрологии. Принадлежность к определенному знаку зодиака может подсказать, в чем выражаются наши внутренние устремления относительно главных аспектов организации свадьбы.

Овен

Место, где будет проходить торжество, больше всего волнует Овна. Представители этого знака будут себя чувствовать гармонично во всех отношениях, если окружающая обстановка их устроит своей энергетикой.

Телец

Романтическая натура Тельца тяготеет к свежему воздуху. Даже если это будет ресторан, то обязательно под открытым небом.

Близнецы

У этого знака должна быть нестандартная и запоминающаяся свадьба. Вероятно, наиболее подходящие варианты находятся далеко в экзотических странах.

Рак

Большие масштабы и много гостей – это варианты не для Рака. Камерная обстановка с минимальным оформлением позволит ему чувствовать себя гораздо лучше. В то же время Раки и в скромных рамках постараются сделать оформление стильным и современным.

Лев

Свадьба мечты у Льва будет не просто стильной и элегантной, но и с претензией к роскоши. Пышность и утонченность оформления с подключением премиальных услуг – вот что лучше всего характеризуют данное мероприятие.

Дева

Как человеку, которому не чужд взгляд перфекциониста, Деве сложно отказаться от проверенных и даже шаблонных форматов организации свадьбы. Но в каждой детали этот знак найдет пространство для экспериментов.

Весы

Свадьба в мечтах Весов не обойдется без замка. В крайнем случае это может быть и круизный лайнер, но в изысканном стиле оформления.

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Скорпион

В данном случае отсутствуют особые запросы к организации. Скорпионы прекрасно себя будут чувствовать в условиях небольшой и тихой церемонии без шума и лишней суеты.

Стрелец

Противоположные мечты у Стрельцов, которые хотят веселиться и получать максимум удовольствия от происходящего. Свадебное торжество как раз будет отличным поводом отвлечься от бытовой рутины и ярко провести время.

Козерог

У этого знака свадьба главным образом ассоциируется с союзом между двумя людьми. Все остальное кроме чувств к партнеру большого значения иметь не будет.

Водолей

Экспериментальный дух Водолея обязательно проявляется в планах на свадьбу. Нестандартный подход в организации будет касаться всего от места проведения до деталей в декорациях.

Рыбы

Никто так как Рыбы не позаботится о гостях на свадьбе. Для этого знака важно, чтобы в первую очередь окружающие, а на свадьбе это самые близкие люди, чувствовали себя комфортно.